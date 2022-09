Mateo, el niño español de 21 meses hospitalizado en Bali, volverá a España: el feliz anuncio de sus padres

“Ya tenemos todo lo que necesitamos para llevar a Mateo de vuelta a casa”. Sonia, la madre de Mateo, el niño canario de 21 meses hospitalizado en Bali, anunciaba así este viernes las buenas noticias tras la intensa lucha para lograr que un avión medicalizado lo trajera a España. Después de no ser, según ella y su pareja, debidamente atendidos por la Embajada española en el país, buscaron ayuda ciudadana a través de las redes sociales. Explicaron su historia y, al hacerse esta viral, su grito de auxilio ha llegado a las autoridades nacionales, que ya se han puesto en contacto con los padres.

Mateo se encontraba de viaje en Bali con sus padres cuando comenzó a sentirse mal ©mateovuelveacasa

La pesadilla de Sonia y su pareja, el padre de Mateo, comenzó en un viaje a Bali para visitar a familiares que residen en la isla indonesia. Durante su estancia, el pequeño empezó a sentirse extremadamente cansado. Acudieron a urgencias y les comunicaron que padece una anemia hemolítica autoinmune severa de origen desconocido.

El niño necesita transfusiones de sangre casi diarias, lo que es un verdadero problema porque en el país es muy poco común su tipo de sangre. Pasaban las horas y la sangre no llegaba. Mientras, “no respondía a estímulos, estaba para morirse”, explica Sonia en Informativos Telecinco. Por eso, lo primero que hicieron fue pedir ayuda a los ciudadanos de Bali, que respondieron rápidamente. Y eso fue lo que le salvó la vida a Mateo, que al hospital en el que estaba ingresado “llegó un montón de gente a donar sangre”.

Una vez superado el primer eslabón, desde el centro hospitalario les recomiendan que lo mejor es llevarlo a España porque ellos no disponen de los medios adecuados para tratarlo, pero organizar el regreso no era tan fácil. No podían volver en un vuelo comercial porque Mateo necesita transfusiones diarias, por lo que requieren un avión medicalizado. Además, al llevar más de dos meses fuera del país, los seguros de viaje no se hacían cargo.

Padece una anemia hemolítica autoinmune severa de origen desconocido ©mateovuelveacasa

Buscaron entonces ayuda en la Embajada de España en Indonesia y, según ellos, no les prestaron la ayuda que necesitaban, de modo que optaron por abrir una campaña de recaudación de dinero y difundieron lo ocurrido por las redes sociales con la esperanza de encontrar una alternativa. Y lo han conseguido.

La historia de Mateo se ha hecho viral, por lo que muchas personas han donado dinero a la causa, pero lo más importante es que, gracias a las redes, el mensaje de Sonia y de su marido ha llegado a las autoridades españolas.

Los padres de Mateo han anunciado este viernes que las autoridades españolas ya están haciendo las gestiones necesarias para traerlo de vuelta a casa ©mateovuelveacasa

Su caso ya está en manos del Defensor del Menor y se están haciendo las gestiones necesarias para ayudar a esta pareja canaria y a su hijo. Por eso este viernes, el vídeo que han publicado era de agradecimiento a todos los que han compartido de un modo u otro su historia y a quienes han donado.

Aun así, hacen un último llamamiento: quieren tener un plan B por si la ayuda estatal no llega. Necesitan el dinero suficiente para poder gestionarlo todo de manera privada y quieren hacerlo desde ya para no perder tiempo. En cualquier caso, la luz al final del túnel empieza a vislumbrarse para Mateo y para sus padres.