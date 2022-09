El controvertido megaevento de criptomonedas que iba a presentar Cristina Pedroche: ¿por qué la polémica?

Sobre la licencia de la que carece MundoCrypto para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros, a la que alude la CNMV en su aviso, el fundador de la compañía ha reconocido su sorpresa y cree que es un asunto que “no tiene nada que ver con el evento”.

“No sabemos qué licencia. Nosotros no debemos aplicar a ninguna licencia porque no somos ninguna entidad financiera ni vendemos ningún instrumento financiero. En esa faceta nos ha confundido bastante”, ha asegurado Thawani, quien ha querido centrarse en la parte de desarrollo tecnológico de las criptomonedas y dejar a un lado sus aspectos financieros. “Queremos la adopción masiva no a nivel financiero, sino a nivel de utilidad de tecnología”, ha dicho.