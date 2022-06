El mensaje de la hija de Irma, la profesora asesinada en Texas cuyo marido murió dos días después que ella

Lyliana García, a sus 15 años, acaba de quedarse huérfana. Su madre, Irma, es una de las dos profesoras asesinadas en el tiroteo de la Escuela Primaria Robb la semana pasada. Su padre, Joe, quedó con el corazón roto y murió tan solo dos días después de un infarto cuando regresaba a casa tras llevar flores al memorial de su mujer. El matrimonio tenía cuatro hijos; la menor de ellos, Alysandra, de 13 años.

Irma murió intentando proteger la vida de sus alumnos ©@MISKEENNGGA

RELACIONADO Recaudan más de 2 millones para los hijos de la maestra asesinada en el tiroteo de Texas

Lyliana ha escrito un conmovedor mensaje dedicado a su padre del que se ha hecho eco The New York Post: “Papá, sé que esto fue demasiado para ti. Tu corazón no pudo soportarlo. Pasaré el resto de mi vida luchando por ti y por mamá. Sus nombres no serán olvidados”. Palabras desgarradoras que la niña acompaña de un corazón.

Aunque Cristian y Jose, los dos hijos mayores de Joe e Irma, tienen 23 y 19 años, respectivamente, están estudiando, por lo que seguían dependiendo de sus padres. Por eso, otros familiares pusieron en marcha una campaña de donación a través de Internet para recaudar dinero para ellos y ya han superado los 2,8 millones de dólares (2,61 millones de euros). Si bien eso les garantiza sustento y que puedan seguir estudiando, el vacío que estas dos muertes deja en los chicos no se puede sustituir con nada.

Joe falleció dos días después que su mujer a causa de un infarto ©Captura de Gofundme

Joe e Irma se conocieron siendo casi unos niños, cuando estaban en Secundaria, y desde entonces no se habían separado nunca. Se casaron y su matrimonio duró 25 años, hasta que un desalmado entró en la escuela en la que ella trabajaba como profesora y disparó a una clase entera, provocando una auténtica masacre. En el tiroteo murieron 19 niños y, además de Irma, otra maestra que estaba con ella en el aula.