Yolanda, la vigilante que arriesgó su vida para salvar a dos niños y a un bebé del incendio de una vivienda en Denia

“No me lo pensé. Eché a correr y vi a la madre, que se hallaba fuera de la casa”, así comenzaba la historia con final feliz que Yolanda Pérez contaba al periódico El Levante. Yolanda es vigilante de seguridad en la urbanización semi abandonada ‘La Siesta’, situada en la falta de Montgó, en Denia. La urbanización tiene okupas en algunas de sus casas desde hace años.

Ese día ella trabajaba junto con su compañera, Inmaculada Millet, en un turno que parecía como otro cualquiera, hasta que escucharon una serie de explosiones. Las dos mujeres salieron de su garita y observaron un humo oscuro procedente de una de las casas que no daba lugar a equivocación.

Los matorrales y la basura del jardín ardían sin control mientras la madre de los tres niños trataba de pararlo con garrafas de agua

Se acercaron hasta el origen del humo, una casa en la que vivían okupas con niños de 5 y 7 años y un bebé de apenas 5 meses. El jardín de la vivienda, lleno de malas hierbas y basura, ardía sin control, y la madre desesperada trataba de apagarlo con garrafas de agua, mientras los menores se encontraban dentro de la casa.

Yolanda no se lo pensó yentró en busca de los tres niños, mientras su compañera Inmaculada pedía ayuda desde fuera de la vivienda. “El humo ya era muy espeso, casi no se podía respirar y afuera las llamas eran cada vez más violentas”, contaba la mujer. Eso no frenó a Yolanda, que cogió al bebé en brazos y a los dos niños, que lloraban asustados, y los sacó de allí.

Tras rescatar a los tres niños, Yolanda y su compañera los atendieron hasta que llegaron los cuerpos de seguridad y los bomberos para controlar el incendio

Inmaculada y Yolanda se llevaron a los tres niños a su garita y volvieron a por la madre para ponerla también a salvo mientras llegaban bomberos y Policía Local y Nacional. Uno de los menores, una niña, es asmática, por lo que “lo había pasado bastante mal”. Le dieron agua a ella, a sus hermanos y a su madre y, afortunadamente, los cuatro se encuentran en buen estado.