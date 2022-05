El drama de Muthu, una mujer que se hizo pasar por hombre durante 36 años para cuidar de su hija

Se hace llamar Muthu, pero ese no es su auténtico nombre, sino el de su difunto marido. Comenzó a hacerse pasar por él hace 36 años, después de enviudar. Se casó a los 20 y, tan solo quince días después de la boda, el hombre falleció. Ella (que realmente se llama Petchiammal) ya estaba embarazada y, tras dar a luz a la niña, vio lo complicado que le resultaba criarla por el mero hecho de ser mujer en la sociedad india, donde lo pasó francamente mal trabajando para sustenarla.

Adoptó la identidad de su marido hace 36 años ©Captura de pantalla de India Today

Por eso, tras mucho sufrimiento y ser víctima de acoso y de insultos en diferentes empleos, tuvo una extraña idea que le daría paz durante más de tres décadas: decidió cortarse el pelo, vestir como un hombre y adoptar la identidad de su marido. Se mudó a otra ciudad junto a la niña y comenzaron una nueva vida.

Solo su hija y los parientes más cercanos sabían quién era. Encontró empleos en los que ya tenía experiencia, como en hoteles y en tiendas, pero también en la construcción. Y así, figurando ante los demás como un hombre, logró la paz que ansiaba y dio a su hija la educación que merecía.

Hoy la niña, Shanmugasundari, que ya es una mujer, está casada, por lo que no necesita los cuidados de su madre. Aun así, a sus 57 años, ésta ha decidido que ya no va a recuperar su auténtica identidad. Lleva ya más de la mitad de su vida siendo Muthu y ahora mismo le resultaría raro dejar de serlo. Ni siquiera ha dado a conocer su verdadero nombre.

Tan solo dos semanas después de casarse, Petchiammal quedó viuda ©GTres

Pero necesita ayuda. Se esforzó tanto por destinar todo lo que ganaba a la educación de su hija que no tiene ni casa ni ahorros. Al haberse hecho pasar por un hombre, no tiene derecho a pensión de viudedad y tampoco está en edad de volver a los trabajos en los que tiene experiencia, como la construcción. No se ve con fuerzas.

Por eso, pide a las autoridades de su país que aprueben algún tipo de prestación para ella y ha acudido a los medios de comunicación nacionales para dar a conocer su historia. Por el momento, no ha recibido respuesta oficial. En cualquier caso, está por ver si más que la prestación lo que recibe es la imputación de un delito de suplantación de identidad.

Sea como fuere, no deja de ser víctima de una sociedad de castas y patriarcal que, aunque ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, le impidió vivir con plenos derechos, de modo que cabe esperar que la escuchen y pueda recibir su justa prestación económica.