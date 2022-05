La policía alemana encuentra ‘pruebas físicas’ de Madeleine McCann en la furgoneta del único sospechoso de su desaparición

Justo 15 años después de la desaparición de Madeleine McCann el cerco se va estrechando. El investigador alemán que se encarga de la desaparición de la pequeña ha revelado que hay “nuevas pruebas” que vinculan al principal sospechoso, Christian Brueckner, con su secuestro.

Invitado a un programa de la televisión portuguesa, Hans Christian Wolters dijo que está “seguro” de que la niña fue asesinada y que Brueckner, de 45 años, fue quien lo hizo. “La investigación aún continúa y hemos encontrado algunos hechos nuevos, algunas pruebas nuevas, no pruebas forenses sino pruebas” señalaba el investigador.

Muy seguro de la culpabilidad de Brueckner, quien tiene antecedentes por delitos sexuales, entre ellos por abuso de menores y quien actualmente, se encuentra entre rejas después de agredir sexualmente a una mujer, el fiscal alemán afirmaba tajante: “Estamos seguros de que él mató a Madeleine McCann ”

Según especula el diario británico The Sun, la evidencia de que Brueckner sería el culpable del asesinato de la pequeña serían unas fibras del pijama rosa de de Winnie the Pooh que vestía Maddie el día de su desaparición y que fueron encontradas en la parte trasera de su camioneta. Sin embargo, Wolters prefirió no confirmar dicha información, aunque tampoco pudo negarla. “No voy a comentar los detalles de la investigación” declaraba el fiscal. “No quiero negarlo”agregaba. “El sospechoso aún no ha sido informado“.

Y es que según la ley alemana, los detalles de una investigación policial no pueden revelarse hasta que el sospechoso y sus abogados reciban todos los detalles, es entonces cuando el caso puede hacerse público.

Christian Brueckner, de 45 años, siempre ha negado cualquier participación en el secuestro de Madeleine. De hecho esta semana declaraba que se encontraba a varios kilómetros de donde se encontraba Madeleine el día de su secuestro y que en el momento de su desaparición estaba manteniendo relaciones sexuales en su camioneta con una mujer dispuesta a respaldar su coartada .

Sin embargo, los investigadores no cejan en su empeño y buscan cualquier rastro forense o de ADN que vincule a Brueckner con la niña, ya que estas pruebas acelrarian los esfuerzos policiales para finalmente acusarlo de su secuestro y asesinato.