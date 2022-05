Bill Gates vuelve a hacer una predicción fatal sobre el coronavirus: así habla de las futuras variantes

El fundador de Mircrosoft, Bill Gates, advirtió en 2015 de la elevada probabilidad de una pandemia mundial que diezmase la población. Su advertencia se convirtió en una realidad con la expansión del Covid-19 que, como es bien sabido, en tan solo dos años ha ocasionado la muerte de millones de personas. Pues bien, ahora que las restricciones para combatir la pandemia se van eliminando en la mayoría de países gracias a la protección de las vacunas, Gates vuelve a dar la voz de alarma: “ni siquiera hemos visto lo peor” con esta pandemia.

Gates advirtió en 2015 de los riesgos de que el mundo sufriese una pandemia como la que se iniciaría a finales de 2019 con el coronavirus ©GettyImages

Explica que sigue siendo más que posible que surja una variante que sea “aún más transmisiva e incluso más fatal”, ha señalado en Financial Times. En concreto, sitúa el riesgo de que esto ocurra “es muy superior al 5 por ciento”. Aun así, no es alarmista. Lo que hace es un llamamiento a que se sigan destinando recursos a la investigación de esta nueva enfermedad, que requiere, asegura, que se desarrollen vacunas de mayor duración que protejan no solo de la hospitalización y la muerte, sino también que prevengan el contagio.

Reconoce que la guerra de Ucrania marca ahora la agenda internacional y, en consecuencia, grandes partidas presupuestarias, pero eso no debería hacernos olvidar el coronavirus y todo el sufrimiento que ha provocado. “Me parece una locura que podamos dejar de mirar esta tragedia y, en nombre de los ciudadanos del mundo, no hacer estas inversiones”. Además, recalca, “la cantidad de dinero implicada es muy pequeña comparada con el beneficio y será una prueba”.

La solución pasa, a su juicio, por crear un grupo de expertos internacionales en el que trabajen mano a mano epidemiólogos, pero también analistas de datos para que intercambien información entre ellos y poder así identificar amenazas. Reclama también una mejora en la coordinación entre países, por lo que propone que ese equipo de respuesta mundial a pandemias esté liderado por la Organización Mundual de la Salud.

El filátropo insiste en la necesidad de invertir en investigación y en crear un grupo multidisciplinar de expertos a nivel internacional y comandado por la OMS ©GettyImages

Para que todo eso sea posible, es necesaria una inversión adicional de dinero. Dada la coyuntura actual y el menor temor al coronavirus entre la población, parece poco probable que esos cambios que plantea Gates lleguen a llevarse a cabo. Siempre, claro está, que la variante más virulenta de la que habla no surja y vuelva a poner patas arriba a toda la sociedad.