Beatriz Zimmerman, madre de las niñas de Tenerife, embarazada un año después de perder a sus hijas

Hace ahora justo un año que Anna y Olivia desaparecieron en el mar dejando tras de sí un rastro de tristeza y desolación imposible de borrar. Y es que el pasado 27 de abril de 2021 las dos pequeñas tenían que haber regresado a casa de su madre, Beatriz Zimmerman, tras haber estado con su padre, Tomás Gimeno, sin embargo, nunca lo hicieron. Separados desde un tiempo atrás, Tomás, quiso vengarse de su ex de la peor de las maneras posibles, haciendo desaparecer a sus hijas. Y es que tras 47 días de intensa búsqueda y tras seguir el rastro de numerosas pesquisas, el buque Ángeles Albariño encontraba el cuerpo sin vida de Olivia,de seis años, no así el de Anna, cuya búsqueda acabó siendo suspendida y cuya investigación apunta a que sufrió el mismo terrible final que su hermana.

Anna y Olivia desaparecieron el 27 de abril de 2021, cuando su padre había acordado llevarlas a casa de la madre de las niñas tras una visita ©CordonPress

Sin embargo, ahora y tras esta terrible pérdida, la madre de las pequeñas ha comenzado a ver un poco de luz al final del túnel y tal y como confirmaba el periodista Isra López en El Programa de Ana Rosa, Beatriz estaría embarazada de seis meses, por lo que este verano se convertirá en madre de nuevo. “Al menos es una ilusión, un rayo de esperanza después de todo el sufrimiento que ha padecido” señalaba el periodista encargado de dar la noticia.

A princicipos del pasado mes de septiembre, la madre de las pequeñas mandaba una carta a este mismo programa en la que le pedia que no se siguiera hablando del asesinato de sus hijas por la angustia que le generaba. “Lo que más deseo es que el mundo sea un mundo mejor y ayudar a las personas a sentirse mejor. Lo que siento es que yo hablando de lo que me ha ocurrido no hago sentir bien a nadie, y a mi me gusta que las personas sean felices. No siento que yo vaya a ayudar a nadie contando lo que he sentido. Solo de pensar hablar del caso me da angustia” señalaba Beatiz en su carta.

La jueza ha archivado provisionalmente el caso de Anna y Olivia, si bien señala que su padre fue, ‘con toda seguridad’, el autor del asesinato ©bringbackhomeannaandolivia

Además Beatriz, quien se dejó ver por primera y única vez en público a finales de octubre durante la entrega de los premios Taburiente, dejaba muy claro con sus palabras que solo el odio genera más odio y que solo con amor y respeto se podía vencer esta terrible lacra. “Ojala tuviera la solución a erradicar la violencia vicaria, pero no soy yo quien la tiene, la tenemos cada uno de nosotros cada día a cada momento” afirmaba. “Deseo un mundo con paz y armonía… Y se que hay muchas más personas buenas que más, muchísimas más, me lo demostraron al ayudarme a buscar a mis niñas. Por eso tengo esperanza de que todo mejore si todos ponemos de nuestra parte con buenos sentimientos,” terminaba diciendo la madre de las pequeñas, a quien ella misma bautizó como “sus angelitos”