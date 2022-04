Aparece la nueva variante XE en España: ¿qué posibilidades hay de que sea el principio de otra ola?

XE. Dos letras con las que se ha bautizado a la nueva variante del coronavirus: una combinación entre ómicron y su sublinaje silencioso (BA.2). Fue identificada, por primera vez, el pasado mes de enero en Reino Unido y aunque su presencia crece en Europa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que, de momento, no implica mayor gravedad. Todo apunta a que será un capítulo más, pero ¿podría dar pie a una nueva ola?

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, la variante dominante en España es ómicron: representa el 99,3% de las muestras secuenciadas aleatoriamente. No obstante, XE también está presente: la primera vez que tuvieron noticias de ella dentro de nuestras fronteras fue a mediados de marzo y ya se han identificado ocho muestras secuenciadas. Una cifra que representa el dos por ciento de todas las pruebas analizadas. Son, según las autoridades, “niveles muy bajos”.

El aumento de XE en España se explica por la relajación de muchas de las medidas y la retirada de las mascarillas ©GettyImages

¿Más contagiosa?

Hasta ahora, no hay un número suficientes de casos protagonizados por la variante XE y, por lo tanto, no se puede llevar a cabo un estudio más concreto y profundo con el que sacar conclusiones certeras. Según la OMS, la capacidad de transmisión de XE es un diez por ciento mayor que la de Ómicron silenciosa (la variante predominante en casi todo el mundo). Un dato, eso sí, que no es concluyente.

Ni se puede afirmar que es más agresiva ni que es más infecciosa. Rafael Cantón, jefe de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), ha explicado a 20 Minutos que por “muy transmisible” que sea XE “no quiere decir que sea más severa clínicamente”. Y ha recordado, una vez más, que no hay informes definitivos.

En España ya se han identificado ocho muestras secuenciadas de la variante XE ©EuropaPress

Dos razones

El aumento de XE en España se explica con dos razones: la relajación de muchas de las medidas con las que se ha luchado contra el coronavirus y la retirada de las mascarillas en interiores. A pesar de ello, la comunidad científica coincide en que esta variante no supondrá un giro dramático en el guión de la pandemia.

Y, al mismo tiempo, recuerdan que el COVID-19 sigue presente y conviene no relajarse. Tal y como apunta Redacción Médica, XE puede contagiar con más facilidad a las personas que no se han vacunado, a aquellas que no han pasado la enfermedad o a las que han dado positivo, pero con una variante diferente a ómicron.