Un par de niños protagonizan una peligrosa escapada de la guardería a bordo de sus motos de juguete

El pasado lunes era un día festivo en los centros educativos, pero algunos de ellos abrieron sus puertas para acoger a los niños cuyos padres no pudieron pedirse la jornada libre. Uno de ellos, ubicado en Almería, ha ocupado la primera línea de la actualidad por un suceso protagonizado por dos pequeños de dos años: se escaparon y deambularon por la zona adyacente a su escuela.

¿Cómo sucedió todo? Tal y como ha contado la madre de uno de los pequeños a la Agencia Efe, al parecer salieron por una puerta que estaba abierta y circularon por varias calles. Una mujer los vio en un semáforo, se hizo cargo de ellos y llamó a la Policía Nacional. En total habrían recorrido 300 metros a bordo de sus motos de juguete. Los agentes se responsabilizaron de los dos menores hasta que llegaron las monitoras.

Según recogen varios medios, el centro infantil no contaba ese día con el personal habitual. Al ser festivo, contrataron los servicios de una empresa que lleva a cabo estas labores de atención y cuidado los viernes a partir de las dos de la tarde y durante las jornadas no lectivas. Razón por la que la madre asegura que el problema no es de la escuela ni de su personal, sino de la “subcontrata de la Junta, que no asume responsabilidades y no ve una negligencia por parte de las monitoras”.

Al ser festivo contrataron los servicios de una empresa que lleva a cabo labores de atención y cuidado ©GettyImages

La investigación

La Policía Nacional ha remitido a la Fiscalía de Menores las diligencias instruidas, mientras que la Consejería de Educación y Familias de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una investigación de “los hechos y se tomarán las medidas pertinentes”. La directora del centro, por su parte, ha pedido un informe a la empresa y algunos de los padres han presentado un escrito para solicitar medidas e información: “Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede volver a repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada”.

La madre de uno de los pequeños no descarta denunciar lo ocurrido por la vía judicial y ha asegurado que la mayoría de los padres no ve con buenos ojos que la citada empresa se haga cargo de los niños reclamando, así, más seguridad para ellos.