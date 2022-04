XE, ¿qué se sabe hasta ahora de la última variante del coronavirus?

Cada once días aparecen nuevas variantes del coronavirus, según apuntan los expertos, aunque hay una sobre la que, actualmente, existe una especial vigilancia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bautizada como XE, podría ser una de las más contagiosas: ¿qué se sabe de ella?

XE se detectó por primera vez el pasado mes de enero en Reino Unido y es el resultado de una combinación entre Ómicron y su sublinaje silencioso (BA.2). Aunque todavía está en seguimiento y es pronto para sacar conclusiones certeras, las autoridades británicas sí han dado algunas pistas sobre los síntomas más comunes: fiebre, tos, mucosidad, cansancio y dolor de cabeza. Añaden que, por ahora, no hay constancia de que pueda provocar una sintomatología más grave.

Los síntomas más comunes son fiebre, tos, mucosidad, cansancio y dolor de cabeza ©GettyImages

Más contagiosa

Por otro lado, la OMS ha desvelado que la capacidad de transmisión de XE es un diez por ciento mayor que la de Ómicron silenciosa, la variante predominante en casi todo el mundo. En su informe explica que “hasta que se notifiquen diferencias significativas en la transmisión y las características de la enfermedad, incluida la de gravedad, pertenece a la variante Ómicron. Continuamos monitoreando y evaluando de cerca el riesgo para la salud pública asociado con las variantes recombinantes”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido apunta, en su último informe, que hasta el 22 de marzo tenían constancia de 763 casos de XE dentro de sus fronteras: positivos que se concentran de forma especial en las regiones del sur y sureste de Inglaterra. Gran Bretaña no es el único lugar en el que está presente la nueva variante: se han identificado casos, también, en Brasil, Tailandia e India.

XE no ha llegado sola ya que está acompañada por las mutaciones XD y XF ©GettyImages

Un comportamiento normal

Las autoridades sanitarias han hecho un llamamiento para que la población mantenga la calma ante la aparición de XE: aún hay que comprobar cómo actúa la vacuna con esta variante y recuerdan, al mismo tiempo, que es un mecanismo habitual en el comportamiento de la enfermedad que se ha dado “durante toda la pandemia y que seguirá ocurriendo”. No en vano, XE no ha llegado sola: está acompañada de XD y XF, dos mutaciones que, hasta ahora, no parecen tan contagiosas y que son combinaciones entre las variantes Delta y Ómicron.