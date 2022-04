Perros robot, drones y aislamientos extremos: así son los confinamientos en China tras el rebrote de ómicron

Durante más de un mes, Shanghái ha estado haciendo frente a una nueva ola de infecciones por coronavirus hasta que las autoridades de China han tomado la drástica decisión de aplicar lo que ellos llaman estrategia ‘Cero Covid’. O lo que es lo mismo: el total aislamiento de los 26 millones de personas que viven en uno de los centros financieros del país. Así funciona.

La política adoptada por el país asiático contrasta con la de otras naciones que están intentando convivir con el virus. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en comparación con Estados Unidos y Europa, sus tasas de infección siguen siendo bajas. Inicialmente, se aplicaron medidas diferentes para las zonas este y oeste de la ciudad: ahora Shanghái está sujeta a restricciones indefinidas sin distinción alguna.

Los ciudadanos piden a las autoridades todo lo que necesitan y se lo proporcionan ©GettyImages

Todo parado

¿Cómo sigue la vida en lugar donde viven 26 millones de personas cuando no se permite actividad alguna? Se han cerrado todos los negocios que no son básicos además de las tiendas de alimentos y algunos otros proveedores. Las escuelas no están operativas, el transporte público se ha suspendido y se han prohibido casi todos los movimientos de los vehículos.

Los residentes no pueden salir de casa: ni siquiera para comprar lo esencial. Dependen, por lo tanto, de las autoridades locales para conseguir esos suministros: los ciudadanos piden todo lo que necesitan y se lo proporcionan. Sin embargo, la escasez de provisiones y de personal se está traduciendo en serios problemas para esta cadena de distribución.

Se están llevando a cabo programas de pruebas comunitarias periódicas para detectar positivos ©GettyImages

Pruebas y control

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo programas de pruebas comunitarias periódicas para detectar positivos. Cuando identifican un caso, la persona en cuestión puede ser desalojada y enviada a unas instalaciones específicas de cuarentena; a esto se suma el cierre de esa zona específica. ¿Y los contactos estrechos? Se trasladan a las provincias vecinas.

Para controlar esta estrategia ‘Cero Covid’, China está utilizando drones que vuelan sobre los bloques de apartamentos de Shanghái emitiendo mensajes para todos aquellos que, a través de ventanas y balcones, están ‘saliendo’ a protestar. Otra tecnología que están empleando para reforzar estas instrucciones son los perros robot que emiten recordatorios como: “Use mascarilla”, “Lávese las manos” o “Controle su temperatura”.

Los positivos son desalojados de sus casas y enviados a unas instalaciones específicas de cuarentena ©GettyImages

Viajes hacia y desde China

Los viajes hacia y desde China están muy limitados y existen restricciones para los movimientos internos del país. Si un extranjero consigue el permiso para acceder, tiene que someterse a un examen antes de ser enviado a una serie de hoteles designados por el gobierno chino: allí deben llevar a cabo una cuarentena obligatoria de al menos dos semanas seguida de un período adicional de control.