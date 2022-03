Santiago Maratea, el ‘influencer’ más solidario: recauda 65 millones en 5 días para un niño con leucemia

A Santiago Maratea la fama le llegó a través de las redes sociales que lo convirtieron en un famoso ‘influencer’ en su país natal, Argentina. No obstante, lo que le ha puesto en boca de todo el mundo han sido sus constantes gestos solidarios con aquellos que más ayuda necesitan. El último ha sido el pequeño Kevin, que podrá luchar contra el cáncer gracias a la acción de este popular ‘youtuber’.

Kevin tiene siete años y padece, desde hace casi un año, leucemia linfoblástica aguda. En noviembre de 2021 tuvo una recaída en su batalla y los médicos le dieron una dura noticia: en Argentina ya no podían hacer nada más allá de los cuidados paliativos. Su familia no se dio por vencida y comenzaron a buscar un tratamiento para el pequeño: lo encontraron en Barcelona, pero se encontraron con un doble problema. No solo era muy caro, también tenían el tiempo en contra, ya que cuanto antes empezasen más altas eran las probabilidades de éxito.

Cuando Santi conoció la historia de Kevin organizó una colecta y recaudó 65 millones de euros ©santimaratea

La familia de Kevin puso en marcha una campaña en redes sociales para pedir ayuda a todo aquel que se la pudiera brindar. La historia del niño llegó a muchos rostros populares de Argentina, entre los que estaba el ‘influencer’ Santi Maratea, que lo tuvo claro: organizó una colecta y cinco días más tarde había recaudado 65 millones de euros. Cantidad suficiente para trasladarse a España y, sobre todo, para pagar el tratamiento.

La labor solidaria de Santi

Santi dio las gracias a todos los que habían apoyado la campaña: “Lo logramos una vez más. No me sorprenden. Juntamos lo necesario para que los padres de Kevin no tengan que hipotecar su casa. Sacaron sus billetes y ya tienen todo el tratamiento pagado”. Tanto que el pasado martes el pequeño, su madre y su padre aterrizaron en Barcelona procedentes de Córdoba (Argentina).

Nuestro cachorro ya se encuentra en el Hospital Sant Joan de Déu @sjdhospitalbarcelona 💛✨



Hoy será internado para la realización de diferentes estudios y los médicos determinarán los pasos a seguir.



Pronto más novedades ❤️#TodosPorKevin#HicimosHistoria#SumateVosTambienpic.twitter.com/72N4SpdsNu — Todos por Kevin (@todosporkevinok) March 23, 2022

Lo cierto es que no es la primera vez que el popular ‘youtuber’ argentino tiene un gesto de este tipo. Tal y como informa Clarín, hace unos meses consiguió noventa millones para paliar las consecuencias de los incendios que tuvieron lugar en la provincia argentina de Corrientes y el año pasado logró 1,8 millones para tratar la Atrofia Muscular Espinal que sufría una niña llamada Emmita.