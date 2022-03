Melinda habla por primera vez de su divorcio de Bill Gates: ‘No podía confiar en lo que teníamos’

Diez meses después de anunciar su separación, en mayo de 2021 y firmar su divorcio el pasado mes de agosto, Melinda French ha hablado por primera vez de su divorcio de Bill Gates durante una entrevista al programa CBS Morningssugiriendo que uno de los grandes detonantes de su ruptura fue la falta de confianza.

En un breve avance publicado en Twitter por CBS Mornings, la presentadora del programa Gayle King le pregunta a Melinda: “Una vez que se rompe la confianza, ¿no es difícil recuperarla?”. A lo que la filántropa responde: ‘Es muy difícil recuperarla, en cualquier relación’.

Durante la entrevista, King también conversa con Melinda sobre la relación extramatrimonial que mantuvo Bill con una empleada de Microsoft en el 2000, seis años después de que se casaran, y sobre si este hecho podría haber influido en el fin de su matrimonio. La ya exmujer del magnate no duda en afirmar que trató de “superar” la traición, pero que, en última instancia, la confianza entre ellos no pudo reconstruirse. “Lo cierto es que creo en el perdón, así que creo que hemos trabajado bastante en eso”, reflexiona sobre el intento de la pareja de resolver el asunto de Bill. . “Lo que ocurrió no fue un momento ni una cosa específica. Simplemente llegó un punto en el tiempo en el que ya era suficiente, en el que me di cuenta de que no era sano, y no podía confiar en lo que teníamos”.

A pesar de saber que el divorcio era la única opción que le quedaba, Melinda admitió que la separación la dejó devastada, habiendo creído durante gran parte de su matrimonio que la relación duraría toda la vida. “Creo que es realmente importante decir, que derramé muchas lágrimas durante mucho tiempo. Me refiero a esos días en los que estaba literalmente tirada sobre la alfombra... pensando: ”¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo voy a seguir adelante?“, reveló Melinda.

“Hubo días en los que estaba realmente enfadada. Eso es parte del proceso de duelo. Estás de duelo por la pérdida de algo que pensabas que tenías y que sería para toda la vida. Es doloroso” continúa explicando.

“Pero al final decidí empezar este viaje de curación, y creo que ya estoy empezando a llegar al otro lado. Ahora siento como que estoy pasando página de este capítulo. Quiero decir, estamos en 2022, y estoy realmente emocionada sobre lo que está por venir y sobre la vida que tengo por delante” acaba aclarando la filántropa.

Bill, por su parte, aún guarda silencio sobre su divorcio aunque ha trascendido que el pasado mes de julio durante la conferencia de Sun Valley en Idaho, el magnate señalaba que el divorcio fue “culpa suya”. Mientras asistía al llamado ‘campamento de verano para multimillonarios’, el cofundador de Microsoft habló sobre su separación en una sesión de preguntas y respuestas ‘extraoficialmente’, según el New York Post.Y fue precisamente ahí donde admitió entre lágrimas que la ruptura del matrimonio fue su culpa. Además, el pasado mes de diciembre, Gates echaba la vista atrás para llevar a cabo una retrospectiva sobre el 2021 al que calificó como el año ‘más inusual y difícil de su vida’.