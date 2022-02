¿Por qué se retrasa la vacuna contra el Covid en los menores de 5 años?

A principios de febrero, la prensa estadounidense informaba de la total disposición de la Agencia del Medicamento del país (FDA, por sus siglas en inglés) para autorizar la vacuna de Pfizer contra el Covid para menores de entre 6 meses y 5 años este mismo mes. La FDA, sin embargo, ha optado por posponer la aprobación. ¿Por qué? El motivo sería que los resultados no son tan prometedores como preveían.

Y no, no es por la seguridad. Ha primado este factor sobre cualquier otro y esta vacuna es segura para los niños. El problema viene de que no es tan efectiva como cabría esperar. Se ha reducido tanto la dosis que no protege tanto como debería. Eso sí, esto solo ocurre con la franja de edad de 2 a 5 años; con los menores que tienen entre 6 meses y 2 años la respuesta inmunológica sí ha sido buena.

La vacuna de Pfizer, sin embargo, sí ha mostrado eficacia en niños de 6 meses a 2 años ©GettyImages

Para averiguar a qué se debe esa diferencia de efectividad en esos dos grupos etarios, la FDA ha solicitado datos adicionales a la farmacéutica, que ahora estudia la idoneidad bien de añadir una tercera dosis o bien de aumentar la cantidad de inmunógeno en cada una de las dos previstas.

En cualquier caso, esto retrasa la aprobación de la vacuna, que ahora se prevé para finales de marzo o principios de abril. La buena noticia es que ocurre en un momento de descenso de la ola de ómicron tanto en Estados Unidos como en muchos otros países del mundo, por lo que ahora mismo no es necesario dar el visto bueno con la premura de las ocasiones anteriores.

A pesar de que la situación en estos momentos es de desescalada, el Comité Científico de la Covid-19 del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), la incidencia de Covid en pediatría “ha estado infraestimada durante los primeros meses de la pandemia”, y considera que la situación de la Covid-19 en personas en edad pediátrica es “más preocupante”, sobre todo durante la sexta ola.

Pfizer estudia ahora si es más adecuado inyectar una tercera dosis a los menores de 2 a 5 años o aumentar la cantidad de inmunógeno en las dos previstas ©GettyImages

“Al principio de la pandemia, pensamos que los niños no se contagiaban. No fuimos capaces de detectar entonces que los niños son susceptibles al virus, sí se infectan y transmiten de la misma manera que lo hacen los adultos”, asegura la doctora Teresa Hernández-Sampelayo, especialista en pediatría y miembro de este Comité.

“Con más experiencia clínica, actualmente conocemos que presentan cuadros clínicos menos graves, aunque empezamos a detectar casos de Covid persistente o prolongado también en edad pediátrica y cuadros de síndrome inflamatorio multisistémico tras la infección por SARS-CoV-2, que requieren de ingreso hospitalario y en UCI”, añade. En este sentido, la doctora Hernández considera que es importante trabajar también en el tratamiento de esta enfermedad en pediatría con la investigación y realización de ensayos clínicos pediátricos que permitan conocer mejor y ajustar los tratamientos.