Los bebés de madres vacunadas contra el Covid en el embarazo tienen más anticuerpos que las contagiadas

Un estudio reciente del Hospital General de Massachusetts (MGH), en Estados Unidos, ha demostrado que la vacunación durante el embarazo dio como resultado protección extra para los bebés, en los que se ha observado niveles de anticuerpos más duraderos en comparación con los bebés nacidos de madres infectadas con Covid-19 no vacunadas.

La transferencia de anticuerpos a través de la placenta que da vida es en su pico ©EuropaPress

El estudio, publicado en The Journal of the American Medical Association (JAMA), incluyó a personas vacunadas con dos dosis de una vacuna de ARNm o infectadas entre las 20 y 32 semanas de gestación, cuando se ha demostrado que la transferencia de anticuerpos a través de la placenta que da vida es en su pico. Los niveles de anticuerpos fueron más altos en las madres vacunadas y en la sangre del cordón umbilical en el momento del parto que en los participantes del estudio infectados con Covid-19.

Después de dos meses, el 98 % de los bebés (48 de 49) nacidos de madres vacunadas tenían niveles detectables de inmunoglobulina G protectora (IgG), el anticuerpo más común que se encuentra en la sangre. A los seis meses, los investigadores observaron a 28 de los bebés nacidos de madres vacunadas y encontraron que el 57 por ciento (16 de 28) todavía tenía IgG detectable. Eso se comparó con solo el 8 por ciento (1 de 12) nacidos de madres infectadas. “Aunque aún no está claro qué tan alto debe ser el título para proteger completamente a un bebé de la Covid-19, sabemos que los niveles de IgG se correlacionan con la protección contra enfermedades graves”, ha señalado Andrea Edlow, MD, MSc, especialista en medicina materno-fetal en MGH, director del Laboratorio Edlow en el Centro Vincent de Biología Reproductiva y coautor principal de la publicación.

La vacunación proporciona anticuerpos que persisten en la mayoría de los bebés hasta al menos los seis meses ©GettyImages

“La durabilidad de la respuesta de anticuerpos aquí muestra que la vacunación no solo proporciona una protección duradera para las madres, sino también anticuerpos que persisten en la mayoría de los bebés hasta al menos los seis meses de edad. Muchas partes interesadas, desde padres hasta pediatras, quieren saber cuánto tiempo persisten los anticuerpos maternos en los bebés después de la vacunación, y ahora podemos brindar algunas respuestas. Esperamos que estos hallazgos proporcionen más incentivos para que las personas embarazadas se vacunen”, ha añadido. Los autores señalan las limitaciones de su investigación, incluida la pequeña cohorte del estudio, los retrasos en el seguimiento con el grupo infectado, así como el informe de los títulos en lugar de los resultados clínicos.

“Las mujeres embarazadas corren un riesgo extremadamente alto de sufrir complicaciones graves por el coronavirus. Y dado el retraso en el desarrollo de las vacunas para bebés, estos datos deberían motivar a las madres a vacunarse e incluso reforzarse durante el embarazo para potenciar las defensas de sus bebés contra la Covid”, señala Galit Alter, PhD, miembro principal del Instituto Ragon de MGH, MIT y Harvard, y coautora principal del estudio. La financiación de este estudio incluyó subvenciones del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD), March of Dimes, la Fundación Gates y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).