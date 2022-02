Un niño de 2 años de León salva la vida a su abuela, que estaba inconsciente en otra habitación

Solo tiene dos años, pero es ya un pequeño gran héroe, aunque no sea consciente de lo que eso significa y tan siquiera de lo que ha hecho. Se trata de un niño de León que tuvo que quedarse al cuidado de su abuela por la noche a pesar de que la mujer no se encontraba bien por haber sufrido el día anterior un episodio de hipoglucemia. Su mamá tenía que pasar la noche con su hermano, también de corta edad, que estaba ingresado en el hospital, por lo que no había más remedio que pasar la noche con la abuela. Lo que no se imaginaba nadie es lo que iba a ocurrir.

Cuando la madre del niño y la policía lograron entrar en la casa, comprobaron que el pequeño se encontraba en buen estado a pesar del intenso llanto ©GettyImages

Por la mañana, la madre fue a casa de la abuela, pero nadie le abría y la llave estaba puesta por dentro, de modo que no podía abrir. Llamaba por teléfono, pero nadie le respondía, pero de repente escuchó a su hijo llorar sin consuelo al otro lado de la puerta, lo que le hizo a ella actuar con rapidez y llamar a la policía, convencida de que algo grave estaba ocurriendo, tal y como informa el Diario de León.

Los agentes acudieron de inmediato al domicilio, abrieron la puerta y, al entrar, vieron al pequeño y, en otra habitación, a la abuela en estado semiinconsciente. Tampoco respondía a estímulos y presentaba una importante rigidez en parte de su cuerpo, por lo que llamaron a emergencias, desde donde les fueron dando las indicaciones pertinentes para reanimar a la mujer mientras llegaba la ambulancia.

Es tan pequeño que no es consciente de lo que ha hecho: lograr salvar la vida de su abuela ©GettyImages

Gracias a eso, poco a poco lograron reanimar a la abuela, que para cuando llegaron los servicios médicos ya había recuperado la conciencia. Fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de León, donde la estabilizaron. Todo, gracias a un bebé que, con su llanto, puso en alerta a su mamá, salvado así, sin él saberlo, la vida a su abuela.