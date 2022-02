¿Puedo saber si he pasado el Covid sin haber dado positivo en un test de antígenos o PCR?

Tras la explosión de contagios de la variante ómicron son muchos los ciudadanos que han padecido la enfermedad y han dado positivo en los tests de antígenos y PCR. Sin embargo, se ha descubierto una nueva cepa, la BA.2, más conocida como “variante silenciosa” ya que parece indetectable en las pruebas. Entonces, ¿cómo podemos saber si hemos contraído la enfermedad con un negativo del test?

Durante los primeros días de infección es indetectable, por lo que el resultado negativo no excluye la posibilidad de estar infectado ©GettyImages

La única forma de saber si has pasado el coronavirus si estas pruebas fallan es a través de un análisis de anticuerpos. Unos test que se realizan a través de un análisis de sangre. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) asegura que “las pruebas serológicas o de anticuerpos detectan diferentes tipos de anticuerpos específicos frente al virus”.

La propia agencia explica que estos test muestran dos resultados diferentes: por un lado, anticuerpos que aparecen en la fase temprana de la infección y desaparecen a las pocas semanas y anticuerpos que aparecen en la fase tardía de la infección y permanecen largo tiempo, incluso años. Además, insisten que durante los primeros días de infección es indetectable, por lo que el resultado negativo no excluye la posibilidad de estar infectado.

Resultado Negativo

Si obtenemos un resultado negativo en esta prueba significa que no se ha detectado la presencia de anticuerpos frente al Covid. No obstante, la AEMPS indica que “hay que tener en cuenta que la ausencia de anticuerpos no excluye la posibilidad de una infección, por lo que es muy importante no relajar las medidas de distanciamiento social.