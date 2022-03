La tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus: ¿realmente es necesaria?

La irrupción de ómicron y su alta contagiosidad incluso en personas con la pauta completa de vacunación han hecho plantearse a muchos si sirve o no para algo ponerse una tercera dosis. Tres grandes estudios publicados por los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos (CDC, en inglés) son claros al respecto: sí, refuerza el sistema inmune y ha evitado hospitalizaciones nada menos que en un 90 por ciento con la nueva variante. Incluso se ha logrado frenar los contagios en personas con las tres inyecciones puestas, de modo que no hay duda: la dosis de refuerzo es necesaria. Eso sí, hay algunas voces que apuntan a que no se debería administrar ya en todos los casos.

Entre quienes apuestan por retrasar (que no por evitar) el tercer booster, se encuentra la viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val. Ella lo que dice es que quienes tienen las dos dosis y se han contagiado con ómicron, no deberían ponerse la tercera ahora (siempre que no estén inmunodeprimidos). Para el sistema inmunitario “no es necesaria” porque “tiene una inmunidad tan potente que no necesita una dosis adicional”.

Eso no quiere decir que no se la deban poner más adelante; Del Val apunta a que “el momento de ponerse la tercera dosis será cuando haya una nueva variante distinta de ómicron”. Así lo ha explicado en una entrevista realizada por Canal Sur Radio, donde ha remarcado que esto también sirve con la nueva ómicron 2 -también conocida como ‘Sigilosa’-.

“Si surge una nueva variante, digamos PI, y se recomienda vacunarse frente a PI, entonces será interesante valorar dicha vacuna. Para los inmunólogos, no hace falta, actualmente, una dosis de refuerzo para las personas que ya tienen dos dosis y se han infectado de ómicron o que tienen una dosis y se han infectado un par de veces”, ha señalado.

Queda claro, por tanto, que quienes quienes no se hayan contagiado sí necesitan ahora mismo esa dosis de refuerzo (que sería la segunda para quienes estén vacunados con Janssen y la tercera, para el resto).

La dosis de refuerzo, obligatoria en el Pasaporte Covid

Más allá del debate en torno a la necesidad de que todo el mundo deba ponerse ya la tercera dosis o no desde el punto, lo que está claro es que es obligatoria en el Pasaporte Covid para todo el mundo. Desde este martes, el Certificado Digital Covid dejará de tener validez en toda la Unión Europea a los nueve meses si no se ha registrado la inyección de refuerzo. Será, por tanto, imprescindible para viajar por territorio comunitario y para acceder a aquellos lugares en los que se requiere este documento.