Logran separar con éxito a Addy y a Lilly, las siamesas de 11 meses que nacen a su nueva vida

El matrimonio formado por Maggie y Dom Altobelli esperaban su primer hijo a mediados de 2020. Estaban felices. Dos años después de la boda, por fin ampliarían la familia. Cuando llegó el momento de la ecografía de la semana 20, acudieron emocionados al centro hospitalario porque les revelarían el sexo del bebé. La información que recibirían ese día, sin embargo, los dejaría en shock: no solo les confirmaron que esperaban dos bebés, sino que además estaban unidos por el abdomen. “Los separaremos”, les dijo con total convencimiento la doctora antes de advertirles de que les esperaba un largo camino por delante.

“Ha sido todo un viaje desde el principio porque Maggie y yo estábamos muy asustados y no teníamos idea de lo que iba a pasar”, ha confesado Dom al programa de televisión estadounidense ‘Today’, donde han dado ahora a conocer su historia al mundo.

En la ecografía de la semana 20 descubrieron que esperaban a dos niñas que estaban unidas por el abdomen ©The Children's Hospital of Philadelphia

Eran dos niñas lo que esperaban. Dos niñas que les cambiaron la vida desde ese preciso momento. Les comunicaron que en The Children´s Hospital of Philadelphia tenían experiencia con otros casos de siameses, de modo que no dudaron en dejarlo todo y trasladarse desde su lugar de residencia, en Chicago (Estados Unidos), a Filadelfia. Una vez allí, los médicos comprobaron que las niñas únicamente estaban unidas por el abdomen, no por el corazón, lo que era favorable. Aun así, seguía siendo “un parto y una cirugía de muy alto riesgo”.

Los ginecólogos programaron una cesárea en la semana 34 de gestación y Maggie dio a luz a las niñas el 18 de noviembre de 2020. Las llamaron Addison y Lily, pero en el hospital todos las conocían como ‘Faith’ (Fé) y ‘Hope’ (Esperanza). Su mamá y su papá no pudieron cogerlas en brazos nada más nacer porque tuvieron que ser trasladadas con urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Cuando por fin pudieron abrazarlas, no fue fácil: “Necesitaban dos enfermeras para sacarlas de la incubadora y sostenerlas a las dos”, detalla Maggie. “Las traían lentamente y las ponían en tu regazo”.

Antes de poder practicar la cirugía en las que las separarían, las niñas debían permanecer un tiempo en la incubadora y, una vez fuera, debían coger fuerza. Pasaron once largos meses en el hospital, pero dentro de la situación en la que se encontraban, iban creciendo con normalidad. “Sonríen todos los días”, comenta el orgulloso papá. “Eso realmente lo ha hecho más fácil”.

La compleja cirugía que separó a Addy y a Lily duró diez horas ©The Children's Hospital of Philadelphia

El gran momento: la separación

Justo un mes antes de que Addy y Lily cumpliesen su primer año de vida, tendría lugar la operación. El gran día llegó el pasado 13 de octubre: un día lleno de nervios y temor para sus padres y sus familiares, pero también de esperanza. Un día largo, muy largo, ya que la operación duraría diez horas eternas.

Se trataba de una intervención, como señalábamos anteriormente, de elevado riesgo porque las niñas compartían un riñón y, aunque cada una tenía su propio hígado, estos también estaban unidos: “era una gran masa hepática”, explica la doctora Holly Hedrick, quien ha seguido su caso desde que descubrieron que Maggie estaba embarazada de siamesas. Lo mismo ocurría con sus respectivos diafragmas.