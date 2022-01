¿Por qué los supermercados de España no venden test de antígenos?

Los test de antígenos se han convertido en la forma más accesible (aunque no la más fiable) de comprobar si hemos contraído el coronavirus. Razón por la que su demanda se ha disparado: ahora la situación, en parte, se ha normalizado pero hace unas semanas conseguir una de estas pruebas se convirtió en todo un reto. ¿Por qué los supermercados de España no pueden vender test de antígenos?

La respuesta es sencilla: lo impide la ley. Hasta julio de 2021, los centros de salud eran los únicos autorizados a dispensar estas pruebas de diagnóstico. Fue entonces cuando se modificó el Real Decreto 588/2021, el mismo que establece que, en España, los test de antígenos sólo se pueden vender en las farmacias. A esto hay que sumar otra limitación: la citada norma también impide su venta online a establecimientos que no sean boticas.

La disponibilidad de estas pruebas en las grandes superficies aumentaría su accesibilidad ©GettyImages

Esta es la razón por la que no podemos encontrarlos en supermercados, algo que los haría más accesibles para toda la población y evitaría los altos precios a los que se han vendido: cifras que han oscilado entre los seis y los doce euros cuando comenzaron a escasear. No obstante, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado que regulará estas cantidades aunque, por ahora, no ha desvelado cómo procederá.

Los casos de Alemania y Portugal

Algunos países europeos sí permiten su venta en las grandes superficies. Un ejemplo de ello es Alemania, donde cadenas como Lidl o Aldi empezaron a comercializar test de antígenos en marzo de 2021: normalmente están disponibles en paquetes de varias pruebas que cuestan entre cinco y diez euros. Portugal ha hecho lo propio a través de los establecimientos que Mercadona tiene en nuestro país vecino: allí estos productos tienen un precio de 2,1 euros por unidad.

La ley ambién impide su venta online a establecimientos que no sean farmacias ©GettyImages

La petición de los supermercados

La patronal de los supermercados ha pedido a los dirigentes la autorización para poder vender los test de antígenos en sus establecimientos, pero Isabel Rodríguez (Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno) ya manifestó que “por seguridad y garantía a los ciudadanos” van a confiar este proceso únicamente “a los distribuidores farmacéuticos y los colegios profesionales”.