Los gemelos más famosos de Francia, los hermanos Bogdanoff, mueren con seis días de diferencia víctimas del Covid

Francia es hoy un poquito más huérfana. Grichka e Igor Bogdanoff, los excéntricos gemelos que alcanzaron la popularidad como presentadores en la década de 1980 y se hicieron famosos por su amor compartido por la cirugía plástica, han fallecido a los 72 años, debido al coronavirus. Los dos fueron ingresados el 15 de diciembre en la UCI del hospital Georges Pompidou de París. Grichka falleció el pasado 28 de diciembre y su hermano, Igor seis días después.

Los gemelos fueron ingresados en cuidados intensivos el 15 de diciembre muriendo ambos con tan solo seis días de diferencia ©GettyImages

Conmocionados por la inesperada pérdida de estos dos gemelos que conquistaron la pequeña pantalla presentando el programa Temps X que mezclaba la ciencia ficción con teorías científicas, en la prensa gala se ha comenzado a rumorear que ninguno de los hermanos estaba vacunado contra el coronavirus y que ambos se habían mostrado negacionistas, aunque la familia no ha querido pronunciarse al respecto.

Luc Ferry, amigo de Igor y Grichka, ha relatado a Le Parisien que les advirtió “cincuenta veces” de que se vacunaran, pero que ambos se negaron, insistiendo en que “nunca se enfermaron” y que la vacuna era peor que la enfermedad. Además insistió en que sus amigos no eran antivacunas en el sentido de que no creían que las vacunas funcionaran, pero sí creían que personalmente no necesitaban tomarlas. Asimilando aún la pérdida de ambos, Ferry ha señalado que Igor no estaba al tanto de la muerte de Grichka, una noticia que lo habría dejado devastado, ya que estaba en coma.

Igor y Grichka Bogdanoff saltaron a la fama en la década de 1980 ©GettyImages

Conocidos por su ropa ecléctica, su peculiar forma de hablar y sus excéntricas personalidades, los gemelos se hicieron con el paso de los años casi irreconocibles debido a su gran afición a la cirugía estética, que ellos siempre negaron, a pesar de los sorprendentes cambios de su caras.

A pesar de su obsesión por las operaciones ambos eran muy leídos e inteligentes. Igor tenía un DEA en Semiología y un doctorado en Física Teórica y Grichka era licenciado en ciencias políticas y doctor en matemáticas, aunque no estaban exentos de críticas por parte de la comunidad de científicos que califican sus textos y comentarios de controvertidos y faltos de rigurosidad.

Ambos presentaban el popular programa de ciencia ficción francés ‘Temps X’ ©GettyImages

En los últimos años, lanzaron un programa de televisión semanal en 2002 llamado Rayon X (X Rays) en el canal France 2. Y en agosto de 2004 presentaron un programa especial de 90 minutos sobre cosmetología.

Descendientes de la aristocracia austríaca, sus padres fueron el pintor ruso Yuri Mikhailovich Ostasenko-Bogdanov y la condesa austríaca María Maya Kolowrat-Krakowská. Igor Bogdanoff tuvo seis hijos, cuatro de su primer matrimonio y dos junto a Amalia de Borbón-Parma, pariente del rey Felipe, con la que se casó en 2009. Poco o nada se sabía sobre la vida personal de Grichka, quien no tenía relaciones conocidas ni tampoco hijos.