Se reducen las cuarentenas: esto es lo que tendrán que hacer los positivos en Covid a partir de ahora

En plena fase de expansión de la sexta ola del coronavirus, con una nueva variante, ómicron, con tasas de contagio nunca antes vistas, se reducen las cuarentenas. ¿Por qué? Porque ómicron se comporta de manera diferente y los tiempos de incubación y de presentación de síntomas, así como los de la posibilidad de contagiar a otras personas son menores. Al menos eso parece... Los científicos no dan estos supuestos por sentado, pero de no reducir las cuarentenas el colapso del sistema podría venir precisamente de ahí, de la imposibilidad de un número impredecible de trabajadores sin poder salir de sus casas.

El número de días en los que un contagiado puede transmitir el virus a otros parece haberse reducido con ómicron ©GettyImages

Por eso este miércoles la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha acordado “por unanimidad” reducir la cuarentena de todos los positivos por COVID-19 a siete días, frente a los diez actualmente fijados.

Algunas comunidades proponían reducirla a cinco días, que es lo que se ha hecho en otros países, como Estados Unidos, pero finalmente se ha optado por una solución intermedia. Está por ver si la evolución de la pandemia (o las necesidades económicas que surjan a raíz de ella) dé lugar a que las cuarentenas en nuestro país pasen también a ser de cinco días. Por el momento, deberán permanecer aislados durante siete días tanto los positivos como sus contactos estrechos no vacunados.

Los pacientes con síntomas de Covid pueden acudir sin cita previa a cualquier hospital madrileño a hacerse un test de antígenos ©GettyImages

¿Por qué los no vacunados? ¿Qué ocurre con quienes sí tienen la pauta completa?

Los no vacunados ven reducidas sus cuarentenas de diez a siete días precisamente porque sí deben permanecer aislados cuando han estado en contacto estrecho con un positivo, algo que no ocurre con quienes sí tienen la pauta completa de vacunación: la norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena. y así va a seguir siendo a partir de ahora, de modo que con ellos no cambia la situación.