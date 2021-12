El enigma sin resolver del ‘Rambo de Galicia’: un reo fugado que ahora vive en el bosque

La parroquia gallega de Ombre, ubicada en el municipio de Pontedeume y cerca de Las Fragas do Eume, podría ser el escenario de una película si no fuera porque los hechos vividos en los últimos meses nada tienen que ver con la ficción. Tal y como informa La Voz de Galicia, el parque natural podría haberse convertido en el refugio de uno de los fugitivos más buscados en la comunidad: Alfredo Sánchez Chacón, el ‘Rambo gallego’.

Alfredo Sánchez Chacón es la identidad real del ‘Rambo de Galicia’. Perteneció a la Legión y al Ejército, pero en 2002 fue condenado por asesinato: mató de un tiro a Manuel García Varela en Cuntis (Pontevedra) porque el joven se cruzó con él en una de sus huidas. Tenía que permanecer en la cárcel hasta 2025 ya que la pena por este delito se sumaba a otras menores.

En los últimos días de diciembre, un cazador descubrió a un hombre que coincidía con la descripción de Alfredo ©GettyImages

Sin embargo, es conocido por su especial habilidad para fugarse y esconderse en el bosque: de ahí nace su mote. En 1990 escapó de la prisión de Pontevedra descolgándose, junto a otro preso, a través de una sábana para, a continuación, desaparecer en los montes de la zona llegando, incluso, hasta La Mariña (Lugo). Un episodio que se repitió el pasado mes de marzo, cuando aprovechó un permiso penitenciario de tres días para no volver a la prisión de Monterroso (Lugo).

Desde entonces las autoridades han intentado dar con él. El pasado 23 de diciembre, un cazador descubrió a un hombre que había acampado en Las Fragas do Eume: avisó a la Guardia Civil, pero cuando llegaron no quedaba ni rastro del asentamiento. La apariencia correspondía con la imagen de Alfredo, aunque algo más envejecido: un hombre de unos sesenta años y con una significativa cojera. No ha sido el único avistamiento: otros vecinos han declarado haberlo visto por una pista rural, en una tienda o en su propia vivienda.

En los últimos meses, los vecinos de Pontedeume han sido víctimas de hasta catorce robos ©GettyImages

Pequeños robos

Estas apariciones hay que sumarlas a los pequeños robos que, desde hace un tiempo, tienen lugar en Pontedeume. La primera sustracción estuvo protagonizada por unas herramientas (entienden las autoridades que para seguir allanando otras viviendas) mientras que las demás se han centrado en comida: nunca en objetos de valor que estaban a la vista.

Además, hay que añadir la ocupación ilegal, durante varios días, de una de las casas que pertenece a una mujer inglesa que no aparece por allí desde hace un par de años debido a la pandemia. Ante esta situación, los vecinos se han organizado en patrullas para conseguir dar con el Rambo gallego… que sigue en paradero desconocido.