Vuelve la mascarilla en exteriores: ¿Cuándo hay que llevarla? ¿Quién está exento? ¿Me pueden multar?

El aumento de contagios de coronavirus que vive España en las últimas semanas ha hecho quevuelva la obligatoriedad de las mascarillas seis meses después de que se eliminaran. A partir de este viernes será obligatorio llevarlas, no solo en interiores, sino también por la calle aun cuando haya distancia social (hasta ahora seguía siendo obligatoria la mascarilla en exteriores cuando no era posible la distancia de 1,5 metros con no convivientes). Así se ha publicado en el Boletín del Estado (BOE) tras la aprobación del decreto ley del Gobierno.

El incumplimiento de esta normativa conllevará una sanción de 100 euros ©GettyImages

La sexta ola ha puesto en alerta un plan para poder combatir el elevado número de positivos que durante las últimas semanas ha ido creciendo sin dar tregua. De hecho, algunas comunidades autónomas han tomado otras medidas más restrictivas como limitar los aforos, el cierre de la hostelería o incluso el toque de queda.

Pero, sin duda, la más llamativa ha sido la vuelta de las mascarillas desde Nochebuena. Será obligatorio desde que se salga de casa para las personas mayores de seis años en espacios al aire libre de uso público o abiertos al mismo. Sin embargo, se han establecido unas “excepciones” después de la multitud de críticas sociales y de algunas comunidades.

¿Cuándo habrá que llevar la mascarilla?

Siempre que nos encontremos en el interior, por ejemplo, en comercios, bares y restaurantes y no estemos consumiendo, en los transportes y ahora también cuando estemos al aire libre, incluso si se respeta la distancia de más de 1,5 metros. Será de uso obligatorio la mascarilla “en cualquier espacio al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público”, según se lee entre líneas en el BOE. Por ende, habrá que llevarla en la calle, en parques y, por norma general, en cualquier espacio abierto.

¿Cuándo me la puedo quitar?

Aunque los lugares para prescindir de ella serán escasos, se establecen dos excepciones. Por un lado, no será obligatorio llevarla en exteriores “durante la práctica de deporte individual” ni tampoco “durante la realización de actividades que no sean de carácter deportivo, pero se realicen en espacios naturales”. Sin embargo, todo ello siempre que se cumpla la distancia de más de 1,5 metros con otras personas no convivientes.

Entre los lugares en los qu se puede prescindir de la mascarilla está la práctica de deporte individual ©EuropaPress

Por otro lado, las personas que viajen en barco y entren a un camarote individual también se la podrán quitar. Una excepción que ya se hizo pública durante el estado de alarma y que hacía obligatoria la mascarilla por primera vez. Por el contrario, cuando se encuentren en la cubierta, será obligatorio llevarla, aunque se pueda respetar la distancia.

El uso de mascarillas en el interior de residencias, centros para personas con discapacidad o espacios similares, tampoco será obligatorio siempre que se cumpla con el 80% de la pauta completa de la vacuna y la dosis de refuerzo. Esta última excepción, no se aplicará a visitantes externos ni a trabajadores de estos centros, para quienes sí es obligatoria la mascarilla.

¿Quiénes están exentos de llevar mascarilla?

Como ya se recogía en la primera ley, no hará falta que la lleven los menores de seis años, personas que por patologías respiratorias previas les resulte incompatible o quienes presenten una “alteración de conducta que haga inviable su utilización”. Asimismo, será posible ir sin mascarilla en el caso de que la propia naturaleza de las actividades con el uso de la mascarilla sea incompatible.

Finalmente, se trata de una medida temporal para prevenir una gran tasa de contagiados pasada la Navidad y que, de no cumplir con ella, se considerará una infracción leve, sancionado con una multa de hasta 100 euros. Asimismo, estará en vigor un tiempo imprescindible y hasta que mejore la situación epidemiológica.