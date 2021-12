¿Qué tienes que hacer para protegerte y proteger al resto de la variante ómicron?

En estas semanas, los positivos por coronavirus no han parado de incrementarse: más de 115.000 contagios han sido notificados en los últimos siete días y todo apunta a que estas cifras seguirán creciendo. En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha publicado una pequeña guía para saber cómo protegerte y proteger al resto de la variante ómicron.

Los síntomas más comunes de esta variante del coronavirus son fiebre, tos y sensación de falta de aire: a veces hay que sumar malestar general y la desaparición del olfato y el gusto. Así tienes que actuar si reconoces esta sensación, si has dado positivo en un test de antígenos o si eres una contacto estrecho.

Siempre que sea posible, es aconsejable optar por espacios abiertos para los encuentros sociales ©GettyImages

Síntomas compatibles

Si reconocer los síntomas antes descritos deberás actuar como si fuera un positivo confirmado, tanto si estás vacunado como si no: tendrás que llamar al centro de salud para que determinen si te hacen una PCR y aislarte durante diez días, como mínimo, desde el inicio de esa sintomatología. Informa, además, a todas aquellas personas con las que hayas estado en los dos últimos días.

Test de antígenos positivo

Si has comprado un test de antígenos en una farmacia y has dado positivo, los pasos son los mismos que en el caso anterior: llamar al centro de salud y aislamiento de diez días desde que hayas obtenido el citado resultado. Aunque estas pruebas no tienen una fiabilidad completa, sí son fidedignas cuando se obtiene dicho diagnóstico.

Se recomienda el uso de la mascarilla en exteriores e interiores además de la frecuente higiene de manos ©GettyImages

¿Cómo sé si soy un contacto estrecho?

Antes de proceder, tenemos que saber si somos un contacto estrecho. Sanidad establece que son aquellas personas que han estado en el mismo espacio que un contagiado a una distancia inferior a dos metros y durante un tiempo total de más de quince minutos en 24 horas.

Si es tu caso, dependerá de si estás vacunado o no y de la variante:

Si has recibido la pauta completa no tendrás que hacer cuarentena excepto si vives en Cataluña donde sí es obligatorio.

excepto si vives en Cataluña donde sí es obligatorio. Si no has sido inoculado, tendrás que permanecer aislado durante diez días, como mínimo.

tendrás que permanecer aislado durante diez días, como mínimo. Si el positivo es por la variantes ómicron, beta o gama, la cuarentena de diez días será obligatoria tanto si has recibido la vacuna como si no.

¿Y si no tengo síntomas?

Todas aquellas personas que no tengan síntomas y tampoco estén calificadas como contactos estrechos, tendrán que poner en marcha una serie de medidas de protección y autocuidado: mascarilla en exteriores e interiores, higiene de manos frecuente, evitar lugares concurridos, optar por espacios abiertos para los encuentros sociales y si éstos tienen lugar en sitios cerrados, aplicar una constante ventilación.