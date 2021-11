Sharbat Gula, la famosa niña afgana que fue portada de ‘National Geographic’, refugiada en Italia

Sharbat Gula tenía doce años cuando Steve McCurry la retrató en un campo de refugiados de Peshawar. Un año después, en 1985, aquella niña afgana de profundos ojos verdes ocupó la portada de la revista National Geographic convirtiéndose en un símbolo. Tras aquella ración de popularidad, la información sobre ella ha sido escasa. Ahora se ha sabido que le han otorgado el estatus de refugiada en Italia.

Como decíamos, la imagen fue tomada en 1984 por Steve McCurry y publicada al año siguiente. La imagen que llegó a la portada no era la primera opción: la elegida había sido una en la que Sharbat aparecía con el rostro tapado parcialmente por un chal rojo, pero, a última hora, se decantaron por la que todos conocemos.

La imagen fue tomada en 1984 por Steve McCurry en un campo de refugiados de Peshawa y la publicaron al año siguiente ©GettyImages

Perfil bajo

En ‘Untold: The Stories Behind The Photographs’, el libro escrito por Steve McCurry, el fotógrafo cuenta que quiso reencontrarse con ella muchos años después. Una misión complicada, ya que tardó varios años en lograrlo: lo hizo gracias a un hombre de Afganistán que había coincidido en el campo de refugiados con Sharbat.

Supieron, entonces, que vivía en unas montañas cercanas a Tora Bora y se había casado con un hombre que trabajaba en una panadería. En 2016 fue detenida en Pakistán por posesión ilegal de un documento de identidad de ese país, fue encarcelada y dos semanas después la tuvieron que trasladar a un hospital porque había contraído hepatitis C.

Steve McCurry cuenta que quiso reencontrarse con ella muchos años después, algo que le costó conseguir ©GettyImages

De Afganistán a Italia

Tras este episodio, la deportaron a Afganistán donde Ashraf Ghani, presidente del país, le garantizó una casa y le prometió apoyo financiero. Un año después concedió una entrevista a la BBC en la que explicó que vivía en Kabul con sus tres hijas y su hijo: su marido y la mayor habían fallecido. Los últimos datos apuntaban a que seguía viviendo en la capital afgana. Hasta ahora.

Un comunicado de la oficina de prensa del Gobierno de Italia ha desvelado que Sharbat Gula está en Roma, donde ha recibido el estatus de refugiada por parte de Mario Draghi: “Después de los acontecimientos del pasado mes de agosto, recibimos su petición para que la ayudásemos a salir de su país. El Primer Ministro se encargó de ello y organizó su traslado a Italia en el contexto más amplio del programa de evacuación de ciudadanos afganos y del plan del gobierno para su recepción e integración”.