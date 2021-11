¿Quién fue el paciente cero del coronavirus? Una nueva investigación da la respuesta

Desde que el coronavirus apareció para cambiarlo todo, los expertos han tratado de encontrar al paciente cero. Una búsqueda fundamental para comprender el origen de la pandemia y para evitar riesgos futuros. La revista Science ha aportado una nueva respuesta a la pregunta de oro sobre el COVID-19: ¿cuál fue el primer caso? Todo apunta a un vendedor de uno de los mercados de Wuhan (China).

Michael Worobey, científico del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona (Estados Unidos) ha rastreado todos los casos conocidos para reconstruir, de forma cronológica, todo lo que sucedió en Wuhan entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Recorriendo esta línea temporal ha conseguido llegar hasta un mercado de animales vivos de la citada ciudad china: un vendedor de mariscos sería el paciente cero.

La OMS da forma a un comité formado por 26 virólogos y epidemiólogos cuyo objetivo es averiguar el origen del virus ©GettyImages

Para Michael Worobey hay una “fuerte evidencia” de que la pandemia se originó en este lugar ya que los contagios iniciales pueden estar relacionados con esta ubicación: “En esta ciudad de once millones de habitantes, la mitad de los primeros casos están relacionados con un lugar del tamaño de un campo de fútbol”.

En desacuerdo

Sin embargo, a algunos expertos no les termina de convencer la teoría de Michael Worobey por dos razones: unos creen que tuvo que haber un proveedor y otros apuntan que el primer caso tuvo lugar en noviembre, es decir, antes de que el vendedor de mariscos diera positivo.

Cree que la pandemia se originó en el mercado porque los primeros contagios pueden estar relacionados con este lugar ©GettyImages

Un ejemplo de esta oposición es Fred Hutchinson, virólogo del Centro de Investigación del Cáncer. En unas declaraciones recogidas por The New York Times aseguró que no coincidía con la versión del científico de la Universidad de Arizona y, además, asegura que “ninguno de los datos es lo suficientemente sólido o completo como para decir algo con mucha confianza”.

La versión de la OMS

La teoría de Michael Worobey pondría en duda la investigación que llevó a cabo la Organización Mundial de la Salud: sus conclusiones desvelaban que el primer caso de todos había sido un contable… que vivía lejos del mercado de Wuhan. No obstante, la OMS anunció el pasado mes de octubre que iba a dar forma a un comité formado por 26 virólogos y epidemiólogos de diferentes países cuyo objetivo sería averiguar el origen del virus para saber cómo y cuándo se originó todo.