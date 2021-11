El informe psiquiátrico de Noelia de Mingo revela el móvil que desencadenó su brote psicótico en un supermercado

El brote psicótico de Noelia de Mingo que el pasado mes de septiembre le llevó a acuchillar a dos personas en un supermercado de El Molar (Madrid)se desencadenó después de que no se le aplicara un descuento anunciado en un determinado producto que había comprado. Así lo explica el informe médico elaborado por profesionales del psiquiátrico penitenciario de Focaldent (Alicante), donde fue trasladada tras el ataque, y que ahora han remitido a la Audiencia Provincial de Madrid. La ira que le produjo ese episodio en el establecimiento habría sido el detonante del brote psicótico.

El ataque fue producto de un brote psicótico, el segundo de gravedad que padece después del que tuvo en 2003, por el que acabó con la vida de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid ©EuropaPress

RELACIONADO Noelia de Mingo inicia una huelga de hambre en el psiquiátrico de Fontcalent

En cualquier caso, no se ha podido hacer una valoración completa porque “se niega a colaborar mostrándose hostil y negativista, que contesta monosílabos y que no tiene ninguna intención de comentar sus síntoma”, tal y como especifican los psiquiatras en el documento, que recoge El Mundo. “Pone una sonrisa chulesca y nos mira de forma agresiva y, si se le insiste, no contesta nada”, añaden. “De dicho comportamiento, se deduce que no ha respondido aún al tratamiento prescrito”.

La conclusión de los especialistas médicos es clara: “padece una esquizofrenia paranoide de varios años de evolución” que “no tiene curación”, únicamente se pueden tratar los síntomas. El problema surge porque esta conclusión es completamente opuesta a la que se establecía en el informe psiquiátrico de 2017, con el que un juez autorizó la libertad de De Mingo antes de cumplir la condena completa por el crimen de la Fundación Jiménez Díaz.

De Mingo vivía en El Molar, donde está el supermercado en el que se produjo el ataque, desde 2017 ©GettyImages

En 2003 sufrió otro brote psicótico en el citado centro hospitalario madrileño, en el que trabajaba como doctora, y mató a tres personas e hirió a otras cinco. En aquella ocasión, fue absuelta del delito de homicidio por la enfermedad que padece, esquizofrenia paranoide, pero fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico. De esos 25 años, cumplió 14 porque un informe médico concluía que su trastorno estaba en remisión. Desde entonces vivía en El Molar bajo la tutela a su madre, ahora octogenaria, que era la persona encargada de controlar que tomaba la medicación prescrita.