Oscar Pistorius envía una carta a los padres de su novia para pedir la libertad condicional

Oscar Pistorius, condenado por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp, ya ha cumplido la mitad de su condena y podría pedir la libertad condicional. Para ello, tal y como informa el Departamento de Servicios Correccionales de Sudáfrica, debe participar en un programa de ‘Justicia Restaurativa’ que incluye acercarse a la familia Steenkamp: algo que ha hecho a través de una carta.

En Sudáfrica, los presos que solicitan la libertad condicional tienen que participar “en una serie de programas que les preparan para una vida libre de delitos más allá del encarcelamiento”. Un proceso en el que está incluida la ‘Justicia Restaurativa’ con la que tienen la oportunidad de reconocer y asumir la responsabilidad de sus acciones. Es un proceso cuyo objetivo pasa por “crear una oportunidad para que las partes se reconcilien o se disculpen por sus acciones”.

Los Steenkamps mantienen en pie su deseo de reunirse cara a cara con Pistorius ©GettyImages

Una carta y una reunión

Para ello era necesario que Oscar Pistorius se acercase a la familia Steenkamp. Algo que ha hecho mandando una carta a June y Barry, los padres de la que era su novia; también tendrá que reunirse con ellos antes de que consideren si le otorgan la libertad condicional. El mes pasado programaron una audiencia para tratar este tema, pero fue cancelada porque no se había concertado esa cita. De momento, no se ha fijado la fecha para una nueva revisión.

La abogada de la familia de Reeva ha explicado a The Mirror que no puede divulgar el contenido de la misiva y que hay cierto malestar porque les dijeron que no saldría de prisión hasta marzo de 2023. Para June y Barry fue “muy angustioso porque no sabían que esa carta iba a llegar”. No obstante, los Steenkamps mantienen en pie su deseo de reunirse cara a cara con Pistorius: un derecho que les otorga la política de diálogo entre víctimas y delincuentes que existe en Sudáfrica.

El 14 de febrero de 2013, Oscar Pistorius mató a Reeva Steenkamp en su casa de Pretoria ©GettyImages

La condena

El 14 de febrero de 2013, Oscar Pistorius mató a Reeva Steenkamp, que tenía 30 años, en la que casa que ambos compartían en Pretoria. El atleta aseguró que fue un accidente y que la había confundido con un intruso, pero la Fiscalía lo calificó como un acto deliberado después de saber que los dos habían mantenido una pelea. La primera condena que recibió en 2014 fue por homicidio involuntario: cinco años de prisión.

Un año después, un tribunal superior anuló la condena y la cambió por asesinato: el castigo se elevó a seis años de cárcel. En 2017, la Corte Suprema de Apelaciones aumentó su sentencia a trece años y cinco meses: un fallo que llegó después de que la Fiscalía apelase su propia sentencia por ser demasiado indulgente.