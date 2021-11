Alerta por el aumento de un 10 por ciento en el número de fallecidos por COVID en 56 países

La Organización Mundial de la Salud ha alertado este jueves sobre el aumento de más del diez por ciento de fallecimientos en 56 países a causa del coronavirus, durante la semana pasada, lo que unido al aumento del 55 por ciento de los casos en Europa, en las últimas cuatro semanas, ha obligado al presidente de la organización Tedros Adhanom a recordar que los países tiene herramientas para tomar medidas y prevenir la transmisión y salvar vidas.

"Nos falta acción. Necesitamos una mejor gobernanza. Oímos constantemente que hay países que emiten informes acerca de la ausencia de camas, de suministros o de personal, pero esto no debería estar ocurriendo. Pedimos a los países que utilicen las herramientas que les ofrecemos", ha aseverado.

Las herramientas a las que ha hecho alusión el director general de la OMS son las vacunas, concretamente ha mencionado la octava que ha recibido el visto bueno para su administración, que es la vacuna india ‘Covaxin’. "No podemos acabar con la pandemia sin las vacunas pero las vacunas por sí solas no acabaran con la pandemia", ha subrayado.

De hecho, ha reafirmado la necesidad de seguir tomando medidas de salud pública y social porque "es complementario" con la vacunación. "Todos los países deben seguir ajustando su estrategia", ha sostenido. Al respecto, Tedros Adhanom ha señalado que desde la OMS han elaborado un examen, que es otra de las herramientas que han lanzado, que permite analizar la evolución de las medidas que los países toman para saber si realmente están funcionando.

Asimismo, ha insistido en la equidad del reparto de las vacunas y ha pedido a los fabricantes priorizar el Covax, en lugar de sus propios beneficios. "Estamos escuchando que los países con menos ingresos no pueden absorber las vacunas y eso es mentira.Ya están listos para vacunar pero no tienen vacunas. Repito, no obtienen las vacunas. Otra excusa que nos dicen los fabricantes es que los países de ingresos bajos no han presentado pedidos de vacuna y también es mentira.Los fabricantes no han hecho su trabajo", ha arremetido.

Por otro lado, ha manifestado que no se deberían mandar más vacunas a los países que hayan vacunado a más del 40 por ciento de su población y, paralelamente, ha recalcado que no se deberían administrar vacunas de refuerzo. "Los países siguen haciendo caso omiso a lo que decimos", ha lamentado.

Los informes del GPMB

Por otro lado, el director general de la OMS ha afirmado que "el mundo no estaba preparado para la pandemia" y así lo aseguraban el primer informe de la Junta Mundial de Vigilancia de la Preparación (GPMB), que ya auguró en septiembre de 2019 que una enfermedad llegaría. En ese primer informe, tal y como ha reconocido Tedros Adhanom, ya se recogían muchas vulnerabilidades que la COVID-19 ha "explotado", como "la falta de liderazgo político y su falta de compromiso".

Tras este primer informe, durante la pandemia, la GPMB emitió un segundo documento en el que pedían una financiación predecible y sostenida, un acceso equitativo a las vacunas y la gobernanza mundial para la preparación. Recientemente, concretamente la semana pasada, tuvo lugar la presentación de un tercer informe en el que se pedía a los países aplicar las recomendaciones ya formuladas desde que comenzó la pandemia pero, a juicio de Tedros Adhanom, "aún se han adoptado nuevas medidas".

En relación con estos informes, el director general de la OMS ha cedido la palabra al copresidente de la GPMB, Elhadj As Sy, quien ha pedido "acción inmediata" porque "la ventana de oportunidades cada día se cierra más". "Los informes que publicamos demuestran que se ha cumplido nuestras previsiones pero no somos lo suficientemente inteligentes como para prevenir y tomar las medidas necesarios. Es vergonzoso lo que está sucediendo, no es normal que diariamente haya miles de muertes. Las cifras tienen una historia, un rostro, un nombre", ha clamado.