Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el secuestro y el milagroso rescate de Cleo Smith, ‘la Maddie australiana’

Muy pocos detalles han trascendido sobre el secuestro en Australia de la pequeña Cleo Smith, de tan solo 4 años. El detenido, un hombre de 36 años que responde al nombre de Terry Kelly permanece ingresado tras ser golpeado por sus compañeros de calabozo en la comisaría en la que estaba, no conocía a la familia ni tiene antecedentes por delitos sexuales, es por ello que las autoridades encargadas del caso están esperando que Cleo pueda hablar para saber lo que pasó durante estos largos 18 días que ha estado secuestrada. “Hablaremos con la pequeña pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado” ha declarado el policía Col Blanch. “ Y no pasa nada si no quiere respondernos, no queremos causarle más estrés” añadía el agente. Aunque siempre les ha impresionado su fortaleza y su gran desparpajo, los investigadores quieren ir con pies de plomo, pues no quieren que la premura o las prisas les hagan olvidarse de lo verdaderamente importante, la salud y el estado de la pequeña.

La policía está esperando poder hablar con la pequeña, aunque no quieren someterla a mucho estrés ©GettyImages

Cleo Smith desapareció de la tienda de campaña donde estaba con su familia en un camping el 16 de octubre y desde aquel instante no se supo absolutamente nada de la pequeña, hasta el día de ayer cuando fue descubierta en una casa cerca de Carvanon, a solo seis minutos en coche de su casa familiar y a 70 km del camping donde desapareció.

Durante todos los días en los que Cleo Smith estuvo desaparecida, la policía reunió una gran cantidad de pruebas, incluidas entrevistas, imágenes de cámaras de seguridad, datos telefónicos y 1.000 llamadas de personas que ofrecían información. Y fue precisamente el conjunto de todos esos datos los que les llevó hacia la casa en la que se encontró a la menor junto a su supuesto secuestrador.

La pequeña fue encontrada en la casa de su secuestrador sentada en una habitación jugando con algunas muñecas ©WA Police Force

Al parecer, y tal y como publica Daily Mail Australia, Terry Kelly estaba obsesionado con las muñecas y creaba perfiles falsos en las redes sociales de su familia imaginaria. De hecho, cuando los agentes entraron en la casa encontraron a la pequeña Cleo jugando en el suelo de una de las habitaciones rodeada por muñecas.

El rescate de la menor con vida fue calificado por la criminóloga Xanthe Mallett como un “milagro” ya que, según explicó al canal 9 de la televisión local, “es altamente inusual encontrar a una niña secuestrada viva y bien después de tanto tiempo”.