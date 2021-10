La variante Delta Plus del coronavirus llega a España: ¿supone tanto riesgo como las anteriores?

La última versión del coronavirus circula de forma silenciosa por Estados Unidos y por la mayor parte de Europa: se trata de la variante Delta Plus. Por ahora las autoridades piden a los ciudadanos que sigan tomando las precauciones necesarias para, en la medida de lo posible, esquivar la enfermedad: distancia de seguridad, uso de la mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se pueda mantener ese metro y medio… pero ¿supone tanto riesgo como las anteriores?

Los expertos todavía no han encontrado ninguna evidencia de que esta variante sea resistente a las actuales vacunas ©GettyImages

Pongámonos al día. La variante Delta surgió en la India y sigue siendo la que tiene mayor capacidad de contagio: multiplicó por dos la transmisión de su predecesora y por cuatro la que tenía el virus cuando apareció en Wuhan. No obstante, esto no quiere decir que la Delta Plus vaya a superarla: por ahora, los expertos desconocen si acabará convirtiéndose en una nueva emergencia sanitaria, pero los primeros indicios apuntarían a que no.

Cómo es la variante Delta Plus

Mientras siguen evaluando el nivel de riesgo que representa, llegan los primeros datos para la variante Delta Plus que recibe el nombre científico de AY.4.2. Se trataría de una Delta mejor adaptada que, eso sí, no implicaría un gran cambio cualitativo. O lo que es lo mismo: no parece que sea tan peligrosa como las anteriores y tampoco las desplazaría como ocurrió en el pasado.

Las dos mutaciones de la Delta Plus

La clave de esta variante reside en las dos nuevas mutaciones (Y145H y A222V) que presenta en la proteína spike del coronavirus. De momento es pronto para determinar si esta característica la hace más transmisible o no. Según la información de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, podrían darle alguna ventaja en este sentido aunque insisten en que este punto no está claro.

Las vacunas y la variante Delta Plus

Por otro lado, los expertos todavía no han encontrado ninguna evidencia de que esta variante sea resistente a las actuales vacunas con las que se está inmunizando a la población. Y es que, la variante Delta Plus, por ahora, no supondría una emergencia como la vivida con las versiones Beta o Delta.

En España se han detectado casos puntuales, que según los datos del Ministerio de Sanidad son 35 repartidos en cinco comunidades ©GettyImages

La variante Delta Plus en España

El Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos ha apuntado que la variante Delta Plus representa el 0,005 por ciento de las infecciones registradas en el país. En Dinamarca, donde llegó a suponer el 2 por ciento, ya está descendiendo. En Reino Unido, sin embargo, sí tiene más presencia: supone un seis por ciento de las variantes secuenciadas aunque las autoridades apuntan a que esta situación también se debe a la relajación en las medidas de prevención y al porcentaje de población vacunada, que está en torno al sesenta por ciento.

En España, por ahora, se han detectado casos puntuales: según los datos del Ministerio de Sanidad son 35 pacientes repartidos en cinco comunidades (Cataluña, 26, Castilla-La Mancha, 3, Castilla y León, 2, Madrid, 2, y Comunidad Valenciana, 2) los que podrían haberse contagiado con la variante Delta Plus.