Caso Madeleine McCann: la prueba que podría ser concluyente para inculpar al principal sospechoso

Madeleine McCann tenía 3 años cuando desapareció en el complejo hotelero en el que estaba de vacaciones junto a sus padres y a sus hermanos en Praia da Luz, el Algarve portugués, en mayo de 2007. Desde entonces han pasado catorce largos años y sigue sin saberse nada de lo que pudo haber ocurrido a pesar de que la imagen de esta niña británica dio la vuelta al mundo. La Fiscalía alemana, como ya hemos informado en TU OTRO DIARIO, tiene claro quién se la llevó y qué ocurrió con la pequeña: habría sido Christian Brueckner, un delincuente alemán que habría acabado con la vida de la niña. Ahora, el fiscal, Hans Christian Wolters, revela la prueba que podría ser concluyente para imputar al principal sospechoso y por qué no se le ha sentado aún en el banquillo de los acusados si es tan evidente su implicación en el caso.

La policía alemana investiga a Christian Brueckner desde 2017 por su implicación en la desaparición de Madeleine ©GettyImages

El motivo, en primer lugar, de que vayan tan despacio con la investigación es que el presunto autor de la desaparición de Maddie no es ahora mismo un peligro para la sociedad, puesto que está en la cárcel cumpliendo condena por otros delitos. “No tenemos presión” en ese sentido, explica Wolters en una entrevista a The Mirror. Prefieren no dejar cabos sueltos porque “no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor calidad de evidencias posible”, asegura. “Cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición“.

Por otro lado, ha dado a conocer una de las pruebas más importantes que están investigando: un análisis telefónico demostraría que se encontraba en el Ocean Club, el resort en el que se alojaba la familia McCann, en el momento en el que la niña desapareció de allí mientras dormía en su habitación. A eso habría que sumar la confesión de Brueckner a un amigo, pruebas, por tanto, de enorme peso, pero circunstanciales, no científicas, como explica el fiscal.

La Fiscalía alemana cree que Brueckner acabó con la vida de la pequeña Maddie ©GettyImages

Tanto Wolters como todas las personas de su equipo están cien por cien convencidos de que el delincuente alemán fue quien se la llevó y de que, posteriormente, acabó con la vida de la pequeña Maddie. Los indicios que le llevan a asegurar que la niña murió no los ha revelado aún. Hans Christian Wolters pide paciencia a los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann: “personalmente, creo que se llegará a una conclusión el próximo año”.