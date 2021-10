Cumbre Vieja, Tajogaite y Jedey: las opciones para bautizar al volcán sin nombre de La Palma

Es uno de los principales temas de conversación desde el pasado 19 de septiembre, pero todavía no ha sido bautizado de forma oficial: el volcán de La Palma no tiene nombre. Se hace referencia a él aludiendo al Parque Natural de Cumbre Vieja porque es allí donde está ubicada esta estructura geológica y muchos apuestan por que sea esta su denominación definitiva, pero lo cierto es que hay más opciones.

Dada la situación, elegir un nombre oficial para el volcán no figura entre las prioridades de La Palma. A esto hay que añadir que, hasta el momento, no se ha diseñado proceso alguno para tomar esta decisión: ante la ausencia de condiciones, lo normal suele ser decantarse por el nombre con el que se conoce al territorio en el que tiene lugar la erupción. Cumbre Vieja no es la única posibilidad que hay sobre la mesa: hay dos más.

Por ahora hay tres opciones sobre la mesa: Cumbre Vieja, Jedey (en referencia a un rey canario) y Tajogaite, que significa montaña rajada ©GettyImages

Jedey y Tajogaite

La primera de ellas hace referencia al rey que plantó cara a Guillén Peraza en 1447: Jedey. Un nombre propuesto por Francisco García-Talavera, un geólogo y paleontólogo de Tenerife que fundamenta su apuesta en dos razones. La primera de ellas es que “coincide con la zona donde ha aflorado el volcán” y la segunda es preservar el uso del guanche (la lengua que utilizaban los nativos canarios) para bautizar a los otros volcanes de la isla: Tacande, Tehuya, Tigalate y Teneguía.

La segunda posibilidad es Tajogaite, que, igual que en el caso anterior, se basa en el guanche: significa ‘montaña rajada’ en el idioma nativo canario y, al mismo tiempo, señala el lugar donde se produjo la primera boca.

De momento la calidad del aire no supone un riesgo para la salud de los habitantes de La Palma, pero podría cambiar el escenario ©GettyImages

La calidad del aire

La última información sobre el volcán de La Palma desvela que durante la madrugada del jueves al viernes se ha abierto una nueva boca eruptiva situada a 400 metros al norte del cono secundario. Por ella ha brotado un nuevo río de lava que podría unirse a la colada inicial, pero no descartan otras vías.

A esto hay que añadir el peligro que se cierne sobre la calidad del aire. La Palma ha incrementado la vigilancia del mismo para prevenir posibles riesgos después de que se hayan superado los umbrales permitidos de dióxido de azufre (SO2). Por ahora no existe ningún peligro para la salud, pero si cambia el régimen de vientos sí podría resultar peligroso. Por esta razón, las autoridades recomiendan permanecer en interiores y usar mascarillas FFP2: algo más que recomendable para personas mayores, niños, embarazadas o en el caso de sufrir afecciones respiratorias.