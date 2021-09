Araceli, la primera española vacunada contra el COVID: así está 9 meses después de la inyección

Araceli Hidalgo, de 96 años, fue la primera persona en ser inoculada con la vacuna contra el COVID en España. Le pusieron la primera dosis el 27 de diciembre y, ahora, nueve meses después, ha vuelto a hablar a los medios de comunicación para explicar cómo está: “Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios”, ha comentado desde el Centro San José de Guadalajara, convertido en centro de vacunación.

Araceli ha animado este jueves a todos los que no se han vacunado a que lo hagan porque ‘no pasa nada’ ©EuropaPress

“Desde el primer momento estoy tranquila porque la vacuna era necesaria”, dice. Por eso, anima a todo el que no se haya vacunado a “ser valientes y no tener miedo” porque “no pasa nada”: “hay que luchar para que se vaya este bicho”. Asegura, además, que si tuviera que ponerse una tercera dosis, no tendría ningún problema en hacerlo.

Aunque en su día reconoció que se puso nerviosa instantes antes de que le inyectaran la vacuna, no dudó ni por un segundo en aceptar cuando le propusieron ser la primera persona de todo el país en recibir la gran arma contra el coronavirus. Es por eso todo un ejemplo a seguir, puesto que cuando la vacunación daba sus primeros pasos en todo el mundo, aún generaba mucha incertidumbre por los posibles efectos secundarios.

Ella aceptó sin pensar en los posibles inconvenientes y su imagen apareció en todas las televisiones y en toda la prensa del país, algo que hacía especial ilusión a sus nietos, que cada vez que la ven en la tele la llaman y se ponen muy contentos. Su familia está “muy orgullosa” por lo que hizo, y no es para menos porque las reticencias que las vacunas generaban al principio se han ido disipando a medida que avanzaba la campaña, en la que han desempeñado un papel clave personas como Araceli, que se atrevieron a hacer aquello a lo que por entonces muchos se negaban.

El importante paso que dio Araceli la ha llevado a salir en varias ocasiones en los medios de comunicación, algo que hace especial ilusión a sus nietos ©GettyImages

Durante estos nueve meses se ha ido comprobando la seguridad de las vacunas y ya son muy pocos los que las rechazan. Gracias a eso, este miércoles España superaba el 70 por ciento de su población vacunada, todo un hito (a pesar de que ya se sabe que ese porcentaje ya no es suficiente para frenar la transmisión de la variante Delta).

Precisamente con la irrupción de esta mutación del coronavirus, se ha podido comprobar que las vacunas son eficaces, no solo seguras, puesto que han prevenido el 82 por ciento de los ingresos hospitalarios y el 95 por ciento de las defunciones durante esta la quinta ola, según recoge el último Informe Epidemiológico del ISPLN (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra).