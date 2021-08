Sharbat Gula, la niña afgana que protagonizó una de las portadas más icónicas de la historia: su vida tres décadas después

A mediados de los años ochenta, el fotógrafo Steve McCurry estaba en Nasir Bagh (Pakistán). Aquel era el escenario elegido para retratar la realidad de los campos de refugiados: un reportaje que ilustraría para National Geographic y cuyas instantánea principal se convertirían en una de las portadas icónicas de la revista. Estaba protagonizada por una niña afgana llamada Sharbat Gula: ¿cómo es su vida 36 años después?

Corría el año 1985 y lo cierto es que la imagen que reside en nuestra memoria no fue la primera elección de la publicación para vestir su reportaje sobre refugiados de Afganistán. La instantánea que habían escogido también estaba protagonizada por Sharbat Gula aunque en ella aparecía con el rostro cubierto por un chal rojo que tenía agujeros a causa de la actividad frente a unos fogones. A última hora fue sustituida por la que, finalmente, ocupó la portada.

Steve McCurry, el fotógrafo que la retrató, cuenta que tardó varios años en volver a dar con ella ©GettyImages

En ella aparece Sharbat Gula y su profunda mirada de ojos verdes. En aquel momento apenas tenía doce años y estaba viviendo una crisis migratoria. Su rostro se convirtió en uno de los más famosos de la historia de National Geographic: ¿qué ha sido de aquella niña 36 años después de protagonizar esa portada? Lo cierto es que a lo largo de más de tres décadas la información sobre su historia ha ido llegando muy poco a poco.

Tora Bora

Steve McCurry, el fotógrafo que la retrató, cuenta en su libro ‘Untold: The Stories Behind The Photographs’ que se propuso volver a encontrarla. No fue sencillo: tardó varios años en lograr su objetivo. Un tiempo en el que le mostraron numerosas imágenes, pero ninguna de aquellas mujeres era Sharbat Gula. Consiguieron dar con un hombre de Afganistán con el que había coincidido en el campo de refugiados y les echó una mano.

En 2016, Ashraf Ghani, presidente de Afganistán en aquel momento, le garantizó una casa en Kabul y le prometió apoyo financiero ©GettyImages

Finalmente, dieron con el paradero de Sharbat Gula: poco después de protagonizar aquella fotografía, se había casado. Su marido trabajaba en una panadería y vivían en unas montañas cercanas a Tora Bora. En 2002, con 29 años, era madre de tres niños y catorce años después regresó a la primera fila de la actualidad: fue detenida en Pakistán por posesión ilegal de un documento de identidad de ese país.

Afganistán

Pasó un par de semanas en la cárcel, pero enfermó de hepatitis C y fue trasladada a un centro sanitario: de ahí fue deportada a Afganistán. Ashraf Ghani, presidente del citado país en aquel momento, le garantizó una casa y le prometió apoyo financiero. Doce meses después de aquello, en enero de 2017, concedió una entrevista a la BBC: vivía en Kabul con sus tres hijas y su hijo, ya que su marido y la mayor habían fallecido. Desde entonces y hasta ahora poco se ha sabido de Sharbat Gula: los últimos datos apuntan a que seguía viviendo en la capital afgana.