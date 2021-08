Fallece a los 84 años Don Everly, el último integrante del dúo de rock Everly Brothers

Don Everly, uno de los integrantes del dúo de música rock and roll Everly Brothers, ha fallecido este domingo a los 84 años de edad en su casa de Nashville, Tennessee. Un portavoz de la familia ha confirmado el fallecimiento en declaraciones al periódico ‘Los Angeles Times’, aunque no ha concretado la causa de su muerte. “Don vivió conforme a lo que sentía en su corazón. Valoraba la capacidad de vivir sus sueños con su esposa y compañera Adela y compartiendo la música que le hizo un Everly Brother”, ha publicado posteriormente la familia en un comunicado.

Phil y Don Everly se hicieron famosos en todo el mundo a finales de la década de 1950 y a principios de los 60 con éxitos como ‘Bye Bye Love’ o ’All I Have to Do Is Dream’, unos temas que destacaban por la armonía vocal y la innovación en guitarras.

Don falleció a los 84 años ©GettyImages

Isaac Donald ‘Don’ Everley nació en 1937 en Kentaky, hijo de un minero y músico, se mudó con su familia a Chicago, donde su hermano nació. La familia estuvo viviendo luego por varios estados hasta asentarse finalmente en Nashville, Tenesse. Los hermanos empezaron a tocar desde pequeños y en la adolescencia ya ofrecían conciertos en programas de radio. Llegaron a firmar por la discográfica Columbia Records. El reconocido guitarrista Chet Atkins se interesó en el dúo y los apadrinó.

La canción que supuso el estrellato a la fama fue ‘Bye Bye Love’, seguido de otros sencillos como ‘Wake up little Susie’. Pero a principios de los 70 la banda se separó y los hermanos siguieron con sus carreras musicales por distintos caminos. Aunque años después se volvieron a reunir en un histórico concierto en el prestigioso Albert Royall Hall de Reino Unido. y fue gracias a este concierto el que dio el empuje final a que el dúo volviera a sacar un álbum nuevo.

©GettyImages

Están considerados una influencia clave para grupos como The Beatles, The Hollies, Simon y Garfunkel, The Beach Boys o The Byrds. Están en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1986, cuando se inauguró. El hermano de Don, Phil Everly, falleció por una enfermedad pulmonar en 2014, cuando tenía 74 años.