¿En España es obligatorio llevar un extintor en el coche?

En los últimos días hemos visto como dos vehículos que sufrían un incendio provocaban uno de mayor magnitud. El primero fue el originado entre Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila), el mayor registrado en España este verano, y el segundo es el que he tenido lugar entre Tarifa y Algeciras (Cádiz). Dos hechos que han generado una duda entre los conductores: ¿cómo hay que actuar en una situación así? ¿Es obligatorio llevar un extintor en el coche?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado, en numerosas ocasiones, los pasos que un conductor debe dar si su vehículo se incendia. Lo primero que tiene que hacer es parar el coche en un lugar seguro: lo ideal es hacerlo en zonas de grava y cemento en las que no exista ningún tipo de vegetación para no generar consecuencias peores.

Suelen ser extintores de uno o dos kilos que sólo serán funcionales si el incidente es pequeño ©GettyImages

A continuación hay que alejarse lo máximo posible del vehículo, situarse en un lugar seguro y ponerse en contacto con los servicios de emergencia. En ningún caso hay que abrir el capó del coche: al hacerlo, la mayor presencia de oxígeno puede avivar las llamas. Si disponemos de un extintor y es seguro emplearlo, podemos intentar reducir el peligro… pero ¿es necesario este elemento?

Elementos de seguridad del coche

La ley establece que un turismo tiene que estar equipado con una serie de elementos de seguridad que son obligatorios, pero el extintor homologado no está entre ellos… salvo en una situación. Sólo es imperativo si el vehículo lleva remolque: si se ignora esta norma, el conductor se expone a ser sancionado con una multa de hasta 200 euros.

Para los turismos el extintor sólo es obligatorio cuando llevan un remolque ©GettyImages

Por otro lado, el Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre establece que sólo están obligados a llevar extintor los vehículos destinados al transporte de personas de hasta 23 plazas y de más de 23 plazas, los vehículos a motor y los conjuntos de vehículos cuya función es el transporte de mercancías.

Cómo debe ser el extintor de tu coche

No obstante, complementar el coche con un extintor está permitido. Aquellos conductores que decidan llevar uno tendrán que tener en cuenta que debe estar homologado y no haber caducado. Al mismo tiempo tendrán que ubicarlo correctamente para que no salga disparado en caso de tener que realizar una maniobra brusca: deberá ir sujeto tanto si está en el habitáculo como si va en el maletero. Y, por último, hay que tener en cuenta que son extintores de uno o dos kilos que sólo serán funcionales si el incidente es pequeño.