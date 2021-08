Buscan en Tenerife a dos hermanos de 10 y 11 años desaparecidos junto a su padre

Cuando en Tenerife aún no se han recuperado de la consternación que produjo el terrible caso de Anna y Olivia, ahora se busca en la isla a Kristian y a Amantia, dos hermanos de 11 y 10 años que desaparecieron en enero. Fue en Alemania, país en el que esta familia de origen albanés reside, donde fueron vistos por última vez. Los niños debían volver con su madre después de haber pasado el tiempo que les correspondía con su padre (el matrimonio está separado desde 2013), pero no regresaron. La madre denunció ante la policía alemana que su exmarido no le había llevado a sus hijos y documentó a los agentes que se había separado por violencia de género.

Por eso se puso en marcha de inmediato la operación de búsqueda de los menores, que la policía alemana ubica ahora en la isla, por lo que han puesto el expediente en conocimiento de las autoridades españolas. SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para intentar dar con el paradero de Kristian y Amantia en un aviso urgente, dadas las características del caso, y ha distribuido fotografías de los hermanos. Kristian tiene el pelo castaño, ojos marrones, lleva gafas graduadas y es de complexión delgada. Amantia, también delgada, tiene el pelo largo y rizado, del mismo color que el de su hermano, y los ojos, al igual que él, marrones.

Habría sido una conversación telefónica de la niña con una amiga la que habría puesto sobreaviso a la madre de la posibilidad de que se encuentren en la isla, por lo que viajó de inmediato a España y colocó carteles por diferentes puntos de Tenerife con imágenes de sus hijos.

El mismo padre, al ver los carteles, la llamó y le amenazó con matarlos si acudía a la policía, tal y como ha explicado Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, en el programa ‘Espejo Público’, de Antena 3. Además, “hay documentación que acredita que el padre ha estado buscando vivienda en Tenerife” y de que ha realizado al menos dos vuelos desde allí a Madrid.