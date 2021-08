Casi 2.700 euros por hacer cuarentena en un hotel: el coste económico de llegar siendo positivo a Reino Unido

Reino Unido obligará a pagar 2.285 libras esterlinas (unos 2.683 euros) a las personas que vengan de un país de la lista roja de Covid-19 para pasar la cuarentena de manera obligatoria en una habitación de hotel adjudicada por las autoridades durante al menos 10 días a partir del próximo 12 de agosto. Esto supone elevar el precio en 535 libras (628 euros) respecto al precio anterior y el coste se dispara en 780 libras más (916 euros) en el caso de un segundo adulto.

El hotel será adjudicado por las autoridades inglesas ©GettyImages

RELACIONADOS Reino Unido infectará a personas sanas para probar vacunas y fármacos contra el COVID

El precio actual es de 1.750 libras (2.055 euros), e incluye pensión completa y los test Covid requeridos, pero a partir del 12 de agosto aumentará hasta las 2.285 libras (2.683 euros) para un solo adulto y se incrementará en más del doble para un segundo adulto en una habitación compartida, pasando de las 650 a las 1.430 libras (1.680 euros), según informa el Ministerio de Transportes británico en su web.

Todos los que lleguen a Inglaterra y hayan estado en un país de la lista roja deben permanecer en cuarentena en un hotel administrado durante 10 días completos desde el punto de su llegada. El día de llegada a Inglaterra se considerará el día 0.

Es obligatoria esta cuarentena controlada excepto si está exento por el trabajo o por razones médicas. Se exceptúan las enfermeras que lleguen a Inglaterra a trabajar para el NHS y los estudiantes que viajan para asistir a un internado en Inglaterra, que pueden ser puestos en cuarentena en su internado.

Las enfermeras que trabajen en el NHS y los estudiantes que asistan a un internado en Inglaterra no tendrán que cumplir esta cuarentena ©GettyImages

RELACIONADO Así podrán reducir la cuarentena los contactos estrechos de un positivo

No se puede viajar al Reino Unido si ha estado en un país de la lista roja en los últimos diez días a menos que se sea ciudadano británico, un ciudadano irlandés, o cualquier persona con derechos de residencia en el Reino Unido.

Todas las personas autorizadas a ingresar a Inglaterra que hayan estado en un país de la lista roja en los 10 días antes de su llegada deben pasar una cuarentena de diez días en un hotel, así como realizar una prueba de coronavirus el día 2 y el día 8 de la cuarentena.

La multa en el caso de no proporcionar información sobre los países que ha visitado en los diez días antes de su llegada al Reino Unido será penada con hasta 10.000 libras (11.748 euros), una pena de prisión de hasta 10 años, o ambas cosas. Además, si se infringen las reglas de cuarentena, se puede enfrentar también a una multa de hasta 10.000 libras (11.748 euros).

Antes de llegar a Inglaterra

Antes de viajar a Inglaterra, los viajeros que hayan estado en países de la lista roja deben realizarse una prueba Covid-19 con resultado negativo durante los tres días antes de viajar, así como reservar un hotel administrado para pasar la cuarentena.

Esta reserva incluye el hotel, el transporte y las pruebas de Covid del día 2 y el día 8 de la cuarentena. Además se debe completar un formulario de localización de pasajeros con detalles de dónde se pondrá en cuarentena cuando llegue.

Los pasajeros que hayan estado en países de la lista roja deberán hacerse una prueba Covid-19 con resultado negativo tres días antes de viajar a Inglaterra ©GettyImages

RELACIONADO Estas podrían ser las ventajas de combinar las diferentes vacunas contra el coronavirus

Para aquellos que tengan dificultades para realizar el pago de esta reserva, el Gobierno británico ofrece la posibilidad de solicitar un plan de pago diferido al realizar la reserva. Se le pedirá que pague su deuda con el gobierno en 12 cuotas mensuales.

No es posible seleccionar una habitación en particular en el hotel o buscar una habitación de mayor estándar. El hotel informará sobre los servicios disponibles, incluyendo comida, lavandería y WiFi gratuito. Se dará prioridad a habitaciones conectadas para familias, no se permitirá la visita de familiares y amigos y deberá traer los medicamentos recetados.

Según las normas del Gobierno británico publicadas en su página web, se puede solicitar permiso para salir de la cuarentena por un período limitado si un familiar cercano o un miembro de su hogar se está muriendo. También puede solicitar permiso para salir de la cuarentena para asistir a un funeral.