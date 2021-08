‘Nos vamos a tener que vacunar muchas veces’: el futuro que nos espera con la COVID-19

El COVID-19 “no nos va a abandonar”, por lo que “nos vamos a tener que vacunar muchas más veces”. Así de tajante se ha mostrado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien ha especificado que va ha haber nuevas fases de vacunación a las que se va a tener que someter la población mundial. “No hablo de una tercera dosis en esta fase, hablo del año que viene, el siguiente...”, ha apuntado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el investigador español Mariano Esteban está paralizada ©GettyImages

Cuando aún está abierto el debate en torno a la idoneidad o no de la tercera dosis, se plantea la idea de una vacunación periódica, posibilidad que ya se auguró al inicio de la pandemia y de los ensayos clínicos de las actuales vacunas. La variante Delta parece que no ha hecho más que acelerar los plazos, si bien la OMS solicita a los países con altos ingresos que no comiencen aún a inocular esa tercera dosis. Les pide que esperen a septiembre para lograr, al menos, que el 10 por ciento de la población mundial esté vacunada con la que ahora se llama pauta completa.

En España, las residencias de mayores, por un lado, urgen a que comience a administrarse la tercera dosis a usuarios de las mismas, mientras que, por otro lado, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha hecho un llamamiento “a la prudencia” y a esperar a que se garantice la ”seguridad y eficacia” de una tercera dosis de vacunas contra la COVID-19.

Autoridades sanitarias declaran que la vacuna española ha mostrado un altísimo grado de eficacia en el laboratorio ©GettyImages

RELACIONADO Israel recomienda inocular una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas de edad avanzada

“En el momento actual, no se dispone de ensayos clínicos que avalen la eficacia y seguridad de la tercera dosis. Es necesario completar los ensayos clínicos en marcha para valorar la eficacia y seguridad de una tercera dosis. Así mismo, se hace necesario conocer las ventajas e inconvenientes de las pautas heterólogas. Es decir, las consecuencias sobre la salud de pautar una tercera dosis con vacunas diferentes a las administradas previamente”, ha señalado en un comunicado el portavoz de la SEGG, José Gutierrez.

Así mismo, considera “preciso” aclarar otras cuestiones, como cuánto tiempo debe discurrir entre la pauta de vacunación completa y la administración de la tercera dosis o si esta tercera dosis confiere protección frente a las nuevas mutaciones del virus.

Solo una de cada tres vacunas pasa de la fase preclínica a la clínica ©GettyImages

En principio, existen dos grupos de personas más vulnerables que presentan características especiales. Por un lado, estarían los pacientes inmunodeprimidos que podrían tener menor respuesta humoral y celular a las vacunas y en los que la inmunidad podría ir diluyéndose en el tiempo de forma más rápida.

Por otro, las personas mayores que, debido al envejecimiento inmune o inmunosenescencia, podrían verse afectados de manera similar a los anteriores. De confirmarse estas premisas, serían los grupos poblacionales que deberían tener prioridad en la administración de la tercera dosis.