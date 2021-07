Arcillas, no agua, son la fuente probable de los ‘lagos’ de Marte

Bingo. Si bien CRISM no puede mirar a través del hielo, Smith encontró esmectitas esparcidas en las cercanías de la capa de hielo del polo sur. El equipo de Smith demostró que la esmectita congelada puede hacer los reflejos (no se requieren cantidades inusuales de sal o calor) y que están presentes en el polo sur. No hay forma de confirmar cuáles son las señales brillantes del radar sin aterrizar en el polo sur de Marte y excavar kilómetros de hielo. Pero los artículos recientes han ofrecido explicaciones plausibles que son más lógicas que el agua líquida.

“En la ciencia planetaria, a menudo nos acercamos poco a poco a la verdad”, dijo Plaut. ”El documento original no probaba que fuera agua, y estos nuevos documentos no prueban que no lo sea. Pero tratamos de reducir las posibilidades tanto como sea posible para llegar a un consenso”.