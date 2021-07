Realizan el primer trasplante pulmonar en España a un paciente a causa del Covid

Profesionales del Hospital Vall d‘Hebron de Barcelona han realizado el primer trasplante pulmonar en España a un paciente que había sufrido el Covid-19 , ha explicado este viernes el director asistencial del centro, Antonio Roman. “Es el primero pero seguramente no será el último”, ha asegurado con preocupación este viernes en rueda de prensa el jefe de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del centro, Alberto Jáuregui, en relación a las secuelas que deja la enfermedad.

El paciente necesitó la máquina ECMO, un dispositivo que se emplea cuando el corazón o los pulmones no funcionan ©GettyImages

El paciente estuvo 127 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) a causa de una infección por Covid-19, de los que 122 fueron con oxigenación extracorpórea: “Los pulmones no funcionaban por el Covid”, ha recordado el director del programa ECMO Adulto del centro, Jordi Riera.

De hecho, ingresó con una neumonía bilateral y la ayuda de un ventilador para respirar, pero a los cinco días la ventilación mecánica no era suficiente y requirió el apoyo de la ECMO, un dispositivo de oxigenación extracorpórea. Según concreta Riera, este dispositivo se conecta al paciente para extraer su sangre y devolverla al cuerpo oxigenada y se utiliza cuando el corazón o los pulmones no funcionan, por lo que no cura, solo ayuda a “ganar tiempo” para que el paciente se recupere.

Después de tres meses conectado, los pulmones no respondían, las imágenes diagnósticas no daban señales de mejora y, tras la valoración de profesionales de Vall d‘Hebron, se decidió que la “única alternativa” que tenía era un trasplante pulmonar, explica Jáuregui.

La profesional del servicio de Anestesiología Marible Rochera ha destacado que el “reto era aún mayor” por que los pulmones no funcionaban nada, y no tenían experiencia previa de un paciente con un apoyo tan prolongado antes de un trasplante de pulmón.

El color, la estructura y la función de sus pulmones estaban totalmente deteriorados ©EuropaPress

El paciente figuraba en lista preferente para la recepción de unos pulmones y cuando apareció un donante un equipo multidisciplinario realizó la cirugía durante más de nueve horas: ahora está en planta, no tiene ningún apoyo de oxígeno y en una semana estará listo para ir a casa.

Cirugía compleja

Jáuregui ha subrayado textualmente que fue una cirugía especialmente complicada por el estado de los pulmones y el tiempo que el paciente estuvo con apoyo de oxígeno: “Nunca había visto unos pulmones así. El color, la estructura, la función. Estaban totalmente deteriorados”.

De hecho, el paciente siguió conectado a una máquina ECMO durante y después de la intervención y cambiaron la configuración de la máquina para añadir asistencia circulatoria a la respiratoria y permitir que el corazón descansara.

“Le queda una recuperación muy intensa”, ha advertido Jáuregui sobre la evolución del paciente tras la intervención y ha asegurado que deberá hacer rehabilitación porque, según él, el postoperatorio es lo más importante.