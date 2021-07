Muere la ‘influencer’ del fitness Odalis Santos al someterse a un tratamiento contra la sudoración excesiva

La ‘influencer’ del fitness mexicana Osalis Santos ha fallecido después de someterse a un tratamiento contra la hiperhidrosis, sudoración excesiva, que sufría. La joven de 23 años acumulaba más de 120.000 seguidores en Instagram gracias a su perfil centrado en el fitness, deporte y culturismo que practicaba.

Al parecer padecía hiperhidrosis desde hacía tiempo, por lo que decidió acudir a una clínica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la que ya había trabajado anteriormente y que estaba especializada en este tipo de tratamientos conocidos como ‘MiraDry’, que consigue reducir de forma permanente el sudor y mal olor.

Su familia denuncia negligencia médica por parte de la clínica ©odalis_sm

Como parte de un acuerdo publicitario, Odalis se interesó por intervención que solo era de una sesión y los efectos secundarios eran leves como hematomas, hinchazones o sensibilidad en las áreas tratadas. La ‘influencer’ compartió con sus seguidores el procedimiento al que iba a se sometida.

Pero el tratamiento no acabó como se esperaba. Según denuncia la familia, un médico que no era anestesiólogo le puso la anestesia y la joven entró en paro cardíaco. “Ahí, una persona que no es médico anestesiólogo, le colocó la anestesia y entró en paro. A Odalis no la trataron médicos, sino trabajadores”, explicaron fuentes familiares al medio Letra Fría. Medios locales cuenta que los trabajadores intentaron reanimarla de manera manual ya que no encontraban el equipo de reanimación cardiopulmonar.

Por su parte, el centro clínico ha emitido un comunicado asegurando que las personas que atendieron a Odalis eran “el doctor encargado, asistido por una enfermera” y que la ‘influencer’ había tomado una serie de sustancias como clembuterol, creatina y oxandrolona que no había notificado en un formulario a rellenar previo a la intervención.

La familia de la fallecida junto al entrenador y pareja de Odalis ya han denunciado los hechos y la fiscalía del Estado de Jalisco ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La noticia de su muerte ha conmocionado a sus miles de seguidores, familiares y amigos que han llenado las redes sociales y su perfil con mensajes de pésame y exigiendo justicia. Su pareja, Víctor Gómez, le dedico unas sentidas palabras: “Tus acciones en vida hacen eco en la eternidad’. Te llevaré por siempre conmigo, chaparrita, no tiene sentido escribir aquí lo que siento en mi corazón. ¡Te amo!”.

Odalis era multicampeona Wellness Fitness Juvenil dentro del ámbito del fisicoconstructivismo y quedó en segundo lugar en Bikini Wellness Juvenil y en el Bikini Wellness Novatas de la pasada edición. Además cursaba el primer año de carrera de Nutrición en la Universidad de Guadalajara