Muere la ‘tiktoker’ Caitlyn Loane, de 19 años

Caitlyn Loane, una joven ‘tiktoker’ australiana que se había hecho popular por mostrar su estilo de vida trabajando en el rural, se quitó la vida a los 19 años, según recoge ‘Daily Mail’. “Era una joven encantadora y un miembro invaluable de nuestra familia. No hay palabras que puedan describir nuestra pérdida”, ha dicho la familia de Caitlyn en un comunicado recogido por la prensa local.

Loane era una granjera de cuarta generación y un día decidió abrirse una cuenta de TikTok para compartir cómo era su vida en el rural, así como para acercar a la figura de la mujer en la agricultura. La joven ayudaba a administrar la granja familiar de ganado, que tiene cerca de 600 hectáreas y que un día ella heredaría.

También mostraba sus labores de agricultura ©Caitlyn Loane

En algunos de sus vídeos se la puede ver cuidando de las vaquillas enfermas, así como mostrando su vestimenta de vaquera o arando el campo. En la popular red social había acumulado cerca de 60.000 seguidores y más de 700.000 ‘me gusta’.

“Su sonrisa iluminaba la habitación. No tenía miedo de ensuciarse las manos; en algunas fotos tiene barro hasta las rodillas”, recordó la madre de la joven. Su implicación en el mundo rural y agrario no solo era una cuestión familiar, según contó la propia Caitlyn el mes pasado para una publicación australiana. Hace tres años se dio cuenta de que en el colegio no estaba adquiriendo la formación necesaria para seguir los pasos de sus padres:

“En 2018, me di cuenta de que la escuela no me estaba dando las habilidades y la experiencia que necesitaba, así que solicité a la explotación de ganado Sunday Creek, en el Territorio del Norte, para poder ganar experiencia y aprender más. Allí arriba las propiedades son enormes y se reúnen con helicópteros y a caballo. Fue la construcción de carácter y tuve que adoptar una gran ética de trabajo que aplico a mi propia empresa aquí en casa”.

Además de ser una apasionada del campo, le encantaba jugar al fútbol y formaba parte del Devonport Football Club.

La noticia de su muerte ha conmocionado a sus miles de seguidores, quienes dedicaron unos sentidos mensajes de apoyo a la familia y de condolencia. En la última publicación de Caitlyn, de finales de junio, mostraba un montaje de imágenes en las que reflejaban su vida en la granja a ritmo de una canción, y es esa publicación la que se ha llenado de comentarios como: “Descansa en paz preciosa. Eres una inspiración para muchos”, “Te vamos a extrañar” o “TikTok no será lo mismo”.