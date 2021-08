Las claves de la desaparición de Clara, la niña a la que se busca en el pantano de San Juan

Cuando Clara, de 9 años (no 10, como se informó en un principio) cayó al agua en el pantano de San Juan el martes por la tarde, no llevaba chaleco salvavidas ni ningún arnés de sujeción. Tampoco los otros niños con los que iba y que estaban repartidos entre la embarcación y una plataforma que estaba atada a la primera. Clara iba en la plataforma. Todos la vieron caer, pero no hubo posibilidad de reacción. Su tía, que es quien conducía la lancha y el único adulto del grupo, dio de inmediato la vuelta al tiempo que avisaba a los servicios de emergencias, pero lamentablemente también vio cómo la pequeña se sumergía.

Unas 50 personas forman parte del operativo de búsqueda de Clara ©112 Comunidad de Madrid

Desde el principio, un equipo de psicólogos asiste a su familia, propietaria de un chalet en una urbanización privada con acceso directo al pantano. Emergencias de la Comunidad de Madrid destaca “la entereza” con la que, gracias a esa ayuda, los familiares de Clara están afrontando esta terrible situación. Son conscientes de que el tiempo corre en su contra y de que las probabilidades de encontrarla con vida son prácticamente nulas.

Los primeros que acudieron hasta el lugar en el que su tía vio cómo Clara se sumergía fueron los miembros de Cruz Roja que vigilan la zona. Se lanzaron al agua sin equipo, buceando a pulmón, pero los sedimentos y el lodo del pantano hacen que la visibilidad sea muy escasa, así que no tuvieron éxito en su intento. Ese área no es especialmente peligrosa, pero se estima que puede tener una profundidad de entre 15 y 20 metros.

Un equipo de psicólogos de Summa 112 y Cruz Roja asisten a la familia de Clara desde el primer momento ©112 Comunidad de Madrid

Poco después llegaron buceadores del Grupo Subacuático de la Guardia Civil (GEAS), cinco dotaciones de bomberos, un equipo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y un helicóptero de la Benemérita, al que más tarde se sumarían otros dos. Este jueves se han reanudado las labores de búsqueda, que se alargaron hasta altas horas de la madrugada del miércoles. El operativo está integrado, en total, por unas 50 personas que rastrean palmo a palmo el pantano.