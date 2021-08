Melinda reaparece públicamente dos meses después de su divorcio de Bill Gates

Melinda Gates ha decidido poner fin a su particular cautiverio y dos meses después de hacerse público su divorcio del cofundador de Microsoft ha reaparecido en un evento en París. Vestida con un traje de chaqueta blanco y sin su anillo de boda, la que fuera la mujer del magnate durante 27 años, acudía al Foro Generación Igualdad celebrado en la capital francesa, para anunciar, que la fundación que creó junto a su exmarido destinará 1.680 millones de euros a iniciativas de igualdad de género, algo que no sería del todo llamativo si Bill no hubiera sido acusado hace tan solo un par de semanas de abusar del personal femenino de Microsoft.

A pesar de su separación, la pareja aseguró que mantendría sus funciones en la organización benéfica que crearon en el año 2000 ©GettyImages

“El mundo lleva décadas luchando por la igualdad de género, pero los avances han sido lentos”, dijo Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Gates, en un comunicado. “Ahora es la oportunidad de reimpulsar un movimiento y lograr un cambio real” añadía tras revelar el que es uno de los compromisos individuales más grandes que ha asumido la fundación en más de dos décadas.

Y es que durante mucho tiempo, Melinda, de 56 años, ha presionado para que la igualdad de género sea una prioridad clave para la fundación con sede en Seattle, mientras que el fundador de Microsoft, Bill, de 65 años, ha dado prioridad a la erradicación de la poliomielitis y el desarrollo de vacunas en los últimos años. Sin embargo, cabe señalar que si bien Melinda es el rostro y la voz principal del trabajo de igualdad de género de la fundación, Bill no ha sido ajeno a esta acción, tal y como señalaba públicamente su exmujer “él también está muy comprometido”.

Bill y Melinda Gates se conocieron a finales de los años 80 cuando ella se incorporó a Microsoft y contrajeron matrimonio en 1994 ©GettyImages

El dinero se repartirá a lo largo de los próximos cinco años y se centrará en tres áreas: 530 millones de euros para el empoderamiento económico, 1.173 millones para la salud y la planificación familiar, y 65 millones para acelerar el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo.

“Dar prioridad a la igualdad de género no solo es lo correcto, es esencial para combatir la pobreza y las enfermedades prevenibles”, ha señalado Bill Gates en un comunicado. Sin embargo, la promesa se produce cuando el trato y el comportamiento de Bill hacia las mujeres se ha puesto en entredicho desde su separación.