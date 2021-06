Los ‘topos de México’, la brigada de héroes que trabajan en el rescate del edificio derrumbado en Miami

No hay descanso, no hay tregua, aunque la esperanzas de encontrar supervivientes bajo los escombros del edificio derrumbado hace seis días en Miami Beach cada vez son más escasas. Ayer la cifra de fallecidos ascendía a doce, mientras 149 personas permanecen aún desaparecidas. Una dotación de 300 bomberos trabaja en turnos de cuatro horas en las labores de rescate con la ayuda de perros y herramientas de bajo tonelaje, pues no pueden utilizar maquinaria pesada por si hubiera supervivientes. Actualmente, están construyendo un túnel para poder llegar a las partes más bajas de los escombros y continuar con la búsqueda. Sin embargo, esta brigada de bomberos no está sola, desde hace un par de días trabajan junto a ellos un equipo de rescatistas muy singular y que son conocidos bajo el nombre de “los topos de México”. Pero, ¿quiénes son?

De momento, han sido localizados 12 cadáveres mientras 149 personas permancen desaparecidas ©GettyImages

Los topos se formaron como un grupo voluntario de búsqueda y rescate en septiembre de 1985 tras el terremoto de magnitud 8.1 escala Ritcher que asoló la ciudad de México. Intrépidos y dispuestos a arriesgar su vida para salvar la de otros, esta brigada ha trabajado desde entonces en numerosos desastres naturales en países tan lejanos como Haití, Nepal, Filipinas y hasta en la caída de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.

Arriesgan su vida sin retribución económica y se mantienen gracias a diferentes donaciones ©GettyImages

RELACIONADO Un informe de 2018 revelaba daños estructurales en el edificio derrumbado en Miami

Fácilmente reconocibles con sus monos rojos y capaces de remover cielo y tierra para encontrar supervivientes bajo los escombros, estos héroes afirman: “No hay remuneración, no hay muerte, no hay miedo, no hay comida. Únicamente el servicio a los demás, cuando comprendes esto, entonces eres un Topo”.

Hasta ahora, y según publica la prensa estadounidense, no se ha dado a conocer con exactitud cuál es la labor específica de los topos, aunque los funcionarios locales han señalado que cuentan con mucha ayuda (y también se ha desplazado un grupo de rescatistas desde Israel) y están rotando los equipos de rescate para mantener al personal en buen estado.

Los topos son fácilmente reconocibles por sus monos rojos ©GettyImages

Paralelamente, a las labores de rescate, se continúa con la investigación para determinar por qué se derrumbó el ala noreste del edificio ‘Champlain Towers’, inaugurado en 1981 y compuesto por un total de 136 apartamentos, de los cuales 55 de ellos se vinieron abajo en torno a la 1:30 horas de la mañana cuando la mayoría de sus residentes dormía. Según informan los medios locales, un funcionario de la ciudad aseguró en 2018 a los residentes que el edificio estaba en “muy buen estado”, pese a que unas semanas antes un informe señalaba importantes daños estructurales.