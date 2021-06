Muere Johnny Solinger, excantante de la banda de heavy metal ‘Skid Row’

Johnny Solinger, exvocalista de la banda de heavy metal y rock ‘Skid Row’, falleció el pasado sábado a los 55 años. El artista había anunciado en mayo de este año a través de su cuenta de Facebook que había sido hospitalizado después de que le diagnosticaran una insuficiencia hepática.

“Es con gran pesar que debo hacer saber a todos lo que está pasando conmigo y mi salud. He estado hospitalizado durante el último mes. Me han diagnosticado insuficiencia hepática. Y el pronóstico no es tan bueno”, comunicó a sus seguidores en su día en la red social.

El artista se centró en su carrera como solista en los últimos años ©GettyImages

Uno de sus amigos creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que sufragaran sus facturas médicas y cuidados. Consiguieron unos 15.000 euros de los 100.000 que se había marcado como objetivo.

“Nos entristece escuchar la noticia de nuestro hermano Johnny Solinger. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fanáticos. Buena suerte, Singo. Saluda a Scrappy de nuestra parte“, recogió la banda estadounidense en un comunicado de prensa.

Los inicios en la música de Solinger comenzaron cuando era todavía un niño, influenciado por la música hard rock y el country. Formó en la década de los 90 el grupo SOLINGER, con el grabó cuatro discos y alcanzó un buen éxito nacional.

Posteriormente, se unió a la banda Skid Row en 1999, remplazando al mítico Sebastian Bach. Junto al grupo participó en los discos Thickskin y Revolutions Per Minute. Sin embargo, abandonaría la banda en 2015 para centrarse completamente en su carrera como solista, que había comenzado en 2008 y en la que volvió a sus orígenes y se sumergió en la música country.

En su retirada de Skid Row, Solinger dijo en su día: “Los últimos 15 años han sido una gran experiencia y he apreciado la oportunidad de ser el cantante principal de una de las bandas más destacadas de la década de 1990 y compartir escenarios con artistas como Aerosmith, Bon Jovi y Kiss, actuando frente a millones de personas en todo el mundo “.